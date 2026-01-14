ÌîµåÈ×¡¢¹õ¤Ò¤²¡¢¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¤Ê¤É9¤Ä¤Î´á¶ñ¥²ー¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP(¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×)¡×³«ºÅ¡ª
¡¡´á¶ñ´ØÏ¢´ë¶È9¼Ò¤¬¹çÆ±¤ÇÄ©Àï¼Ô¤òÊç¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP(¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×)¡×¤¬ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥¤¥²ー¥à¤È¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÐÀï¼°¤Î´á¶ñ¡£¡ÖTOY GAME CUP¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢¶¥µ»¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¡»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤È¥È¥¤¥²ー¥à¤Ï¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¡¢¥«¥ï¥À¤Î¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¡¢¥Ï¥¹¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡¢¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¡¢¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¡¢¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Î¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¡¢¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Î9¼ïÎà¡£
¡¡9¤Ä¤â¤Î¥²ー¥à¤Ç¤É¤¦¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢»²²Ã¥Áー¥à¤Ï¾åµ¤ÎÁ´9¼ïÎà¤ÎÂÐÀï¥²ー¥à¤òÂ¾¤Î¥Áー¥à¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£Í½Áª¤Ï4¥êー¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥êー¥°Æâ¤ÎÂ¾3¥Áー¥à¤È¤½¤ì¤¾¤ì3¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤ò3Àï¡¢¹ç·×9Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´9¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤òÁ´¥Áー¥à¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤ÈÆ±¤¸¥Áー¥à¤È¤Ï3¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤Ç¤·¤«ÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ËÍÍø¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤·¤«ÂÐÀï¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï±¿¼¡Âè¤À¡£³Æ¥È¥¤¥²ー¥à¤Î¥ëー¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Æ¥È¥¤¥²ー¥à¤ÎËÜÍè¤Î¥ëー¥ë¤Ë½à¤¸¤ë¤¬¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¤ä´ÊÎ¬²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÂç²ñÆÈ¼«¥ëー¥ë¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ï1¡¢Éé¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï0¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã»»¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÁ´9¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤¬¾å°Ì1°Ì¤Î¥Áー¥à¤Î¤ß¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ºÇ¸å¤Ï4¥Áー¥à¤Ç¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢·è¾¡¤òÀ©¤·¤¿¥Áー¥à¤¬±É¤¨¤¢¤ë¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP¡×¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï»öÁ°¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤ÇÊç½¸¤·¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Á´15¥Áー¥à(2～3Ì¾ÊÔÀ®)¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×±¿±Ä¥Áー¥à¡×¤ò´Þ¤á¤¿Á´16¥Áー¥à¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÂç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥¤¥²ー¥à¤Î³µÍ×µÚ¤ÓÂç²ñ¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢Âç²ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¥È¥¤¥²ー¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2·îÃæ½Üº¢¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÎÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì
MC¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎMC¤ä¼Â¶·¡¢¸½¾ìÀ¹¤ê¾å¤²²°¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Î¤·¤ó¡×¤³¤È¾®Ìî¿¸°ìÏº»á¡¢²òÀâ¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥µ¥®¤Ë¤Æ¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¤Î³«È¯¤äÅ¹ÊÞÆ³Æþ¡¢PR¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¹â¶¶¿¸Ê¿»á(@simpeiidea)¤¬Ì³¤á¤¿
²û¤«¤·¤¤¥È¥¤¥²ー¥à¤«¤é¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥È¥¤¥²ー¥à¤Þ¤ÇÁ´9¼ïÎà¤ò¾Ò²ð
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤ÇËÜÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡¢¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×
¡¡ºÇ½é¤Ï¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤«¤é¡£¤³¤Á¤é¤Ï1958Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥È¥¤¥²ー¥à´á¶ñ¡£´ðËÜ¥ëー¥ë¤ÏÌîµå¤Ë½à¤º¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Å¾¤¬¤ë¶ä¤Îµå¤òÂÇ¤Á¡¢È×ÌÌ¾å¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿ÊÎÝ¤ä¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤¬È½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÆ±ÍÍ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÅê¤²¤ëµå¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¶õ¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ð¥Ã¥¿ーÂ¦¤â¹â¤µ¤ÎÄ´Àá¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Û
¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¡Ö±¿Æ°ÎÏ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Üー¥ë¤¬Ãè¤òÈô¤Ö¤¿¤á¡¢È¿¼Í¿À·Ð¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¿¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¥é¥Ã¥ー¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤êÆÀ¤ë
ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¡ÖÌîµåÈ×¡×¤òÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤¬°Ï¤ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤È¤³¤í¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ç¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ë
¥«¥ï¥À¡¢¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×
¡¡¥«¥ï¥À¤Î¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤Ï2015Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þー¥Ö¥ë¥¹¥²ー¥à¥¹¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Üー¥É¥²ー¥à¡ÖOtrio¡×¤ò2018Ç¯¤Ë¥«¥ï¥À¤¬¹ñÆâÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¤Î¥ëー¥ë¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÎØ¤Ã¤«¤¬Â·¤¦¤È¥ªー¥È¥ê¥ª¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¾¡¤ÁÊý¤Ï3ÄÌ¤ê¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê3ÌÜÊÂ¤Ù¤À¡£Æ±¤¸¿§¤ÎÂçÃæ¾®¤Î¥³¥Þ¤ò½çÈÖ¤Ë1Îó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡¢Æ±¤¸¿§¤Î3¤Ä¤Î¥³¥Þ¤òÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¿´±ß¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡¢Æ±¤¸¿§¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥Þ¤ò3¤Ä1Îó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÂç4¿Í¤Þ¤ÇÆ±»þ¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢2¿ÍÂÐÀï»þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2¿§»È¤Ã¤¿ÂÐÀï¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£¡Ú¥ªー¥È¥ê¥ª¡Û
¥«¥ï¥À¤Î¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¡ÖÃÎÎÏ¡×¤¬70¤ÈºÇ¤â¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Âç²ñ¥ëー¥ë¤ÏÀè¹Ô¤ò¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤ë¤Û¤«¡¢1¥Áー¥à1¿Í¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç2¿§»ÈÍÑ¤Ç¥²ー¥à¤ò¿Ê¤á¤ë
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤Ï1975Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤ë¹õ¤Ò¤²¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤¬Ì¥ÎÏ¤Î´á¶ñ¡£
¡¡Åö½é¤Ï¥¿¥ë¤Ë·õ¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¡¢¹õ¤Ò¤²¤òÈô¤Ó½Ð¤µ¤»¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹õ¤Ò¤²¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥É¥¥É¥´¶¤ä¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¿Í¤¬Éé¤±¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÇÍ·¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1995Ç¯¤Ë¤ÏÈô¤Ó½Ð¤µ¤»¤¿¿Í¤¬Éé¤±¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·50¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÅÙ¡ÖÈô¤Ó½Ð¤µ¤»¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤âÈÎÇäÃæ¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー´á¶ñ¤À¡£¡Ú¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡Û
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï±¿¤¬95¡¢¸å¤Ï¹õ¤Ò¤²¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ËÂÑ¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤â½ÅÍ×¤À
¥ëー¥ë¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë¹õ¤Ò¤²¤òÈô¤Ó½Ð¤µ¤»¤¿¿Í¤¬¾¡Íø¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¥ëー¥ë¡£Á´°÷»²²Ã¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤
¥Ï¥¹¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×
¡¡¥Ï¥¹¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó(Hasbro)¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤À¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯¡¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1983Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Þ¤Ç¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Ï¥¹¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜ·¿¤Ï54ËÜ¤ÎÄ¾ÊýÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤ò½Ä²£¤Ë3ËÜ¤º¤ÄÁÈ¤ß¾å¤²¤¿18ÃÊ¤Î¥¿¥ïー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñー¥Ä¤ÏºÇ¾åÃÊ¤ò½ü¤¤É¤³¤«¤éÈ´¤¼è¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢ºÇ¾åÃÊ¤Ë3ËÜ¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤½¤Î¤¹¤°²¼¤ÎÃÊ¤«¤éÈ´¤¼è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñー¥Ä¤òÈ´¤¯ºÝ¤ÏÊÒ¼ê¤ò»È¤¦¡£¥¿¥ïー¤òÊø¤·¤¿¿Í¤¬Éé¤±¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊø¤ì¤ë»þ¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤¬Ä¹Ç¯Â³¤¯Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ñー¥Ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ë¸ü¤ß¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥²ー¥àÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û
¥Ï¥¹¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó(Hasbro)¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¡¢±¿¤âÃÎÎÏ¤â±¿Æ°ÎÏ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛÊ¬¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ëÃæ¤Ç¥Ñー¥Ä¤òÈ´¤¼è¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤È¤Î¤³¤È
ËÜÂç²ñ¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¸ò¸ß¤Ë1¤Ä¤Î¥¸¥§¥ó¥¬¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥àËè¤Ë¥¸¥§¥ó¥¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥§¥ó¥¬¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÃÊ¿ô¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¥Áー¥à¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×
¡¡¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤¬1993Ç¯¤Ë¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー(Ravensburger)¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ßºÆÈÎ¤¬¤Ê¤¯Æþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥²ー¥à¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¸¸¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¿Íµ¤¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ò¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¤¬2024Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡È¬³Ñ·Á¤Î¥Üー¥É¤Ë¤Ï¡¢È×ÌÌ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤µ¶¥À¥¤¥ä¤È¡¢¤¿¤ÀÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ëËÜÊª¤Î¥À¥¤¥ä¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤Î¼êÈÖ¤Ë¥À¥¤¥ä¤ò¤Ä¤Þ¤ß¡¢ËÜÊª¤Î¥À¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¼ê¸µ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥¿¥¤¥ë¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£µ¶¥À¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤é¼êÈÖ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¤Ëµ¬ÄêÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¾¡Íø¤À¡£
¡¡¤³¤Îµ¶¥À¥¤¥ä¤ÈËÜÊª¤Î¥À¥¤¥ä¤¬¡¢²¿ÅÙ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Àº¹ª¤ÊÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¶¥À¥¤¥ä¤ÎÇÛÃÖ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸µ¶¥À¥¤¥ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤Èµ²±ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥À¥¤¥ä¤òÂ·¤¨¤ë¤ÈÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é¥À¥¤¥ä¤òÃ¥¤¨¤ë¡Ö²£¼è¤ê¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Û
¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ÏÄ¹¤é¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡Ö¸¸¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬¼Â¸½¤·¤¿
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï±¿¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÊª¤«µ¶Êª¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤ê¡¢1ÅÙ¥ß¥¹¤·¤¿µ¶¥À¥¤¥ä¤òºÆÅÙÄÏ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö¿À·Ð¿ê¼å¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ²±ÎÏ¤â½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤¤¥È¥¤¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Âç²ñ¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¿ー¥óËè¤ËÈ×ÌÌ¤ò¿³È½¤¬²óÅ¾¤µ¤»¤ë¥ëー¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ²±ÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤êÌò¤ËÎ©¤¿¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥À¥àÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤Ï2002Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¡¦¥·ー¡¦¥Ôー¤¬È¯Çä¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤É¤Ã¤¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥È¥¤¥²ー¥à¡£2020Ç¯¤Ë»ö¶ÈºÆÊÔ¤Ç¥È¥¤´ØÏ¢»ö¶È¤òÁ´¤Æ¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤ò³«¤±¤¿¥ï¥Ë¤Î»õ¤ò²¡¤·¤Æ³ú¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿¤é½ªÎ»¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥¤¥²ー¥à¡£¤Ê¤ª¡Ö¥ï¥Ë¥ï¥Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤Î¥¢ー¥±ー¥ÉãþÂÎ(¥¨¥ì¥á¥«)¤Ç¡¢¥²ー¥à¥ëー¥ë¤âÊÌÊª¤Ê¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤À¡£¡Ú¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²ー¥àÀ¤¬Ì¥ÎÏ
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¤â±¿¤¬90¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬10¡£»õ¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¥ï¥Ë¤Î¸ý¤ÎµóÆ°¤Ï²¿ÅÙ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤â½ÅÍ×¤À
¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤Ê¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë
¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×
¡¡¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(MATTEL GAMES)¤Î¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Ï¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÖUNO¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖUNO¡×¤Ï1979Ç¯È¯Çä¤Î¥«ー¥É¥²ー¥à¡£Æ±Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬¹ñÆâÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¹ñÆâÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜ¤Ï¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥É¤ÈÆ±¿§¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±¤¸¿ô»ú¤Î¥«ー¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¼ê»¥¤Î¥«ー¥É¤ò¸º¤é¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¼ê»¥¤òÁ´¤ÆÊü½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¡£ºÇ¸å¤Î1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¥¦¥Î¡×Àë¸À¤¬É¬¿Ü¡£Àë¸À¤·¤Ê¤¤¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥É¥íー4¡×¤Þ¤Ç¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Ç¤Ï1ÅÙ¤Ë10Ëç¤Î¥«ー¥É¤ò°ú¤«¤»¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥É¥íー10¡×¤äÀë¸À¤·¤¿¿§¤Î¥«ー¥É¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥«ー¥É¤ò°ú¤Â³¤±¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥«¥éー¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢²á·ã¤ÊË¸³²¥«ー¥É¤¬Áý²Ã¡£25Ëç°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤ò»ý¤Ä¤È¥²ー¥à¥ªー¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¥ëー¥ë¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²á·ã¤Ê¥ëー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡Û
¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«ー¥É¥²ー¥à¡ÖUNO¡×¤Ë¤µ¤é¤Ë²á·ã¤ÊË¸³²¥«ー¥É¤òÁý¤ä¤·¤¿¤â¤Î
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ç±¿¤¬¹â¤á¤À¤¬¡¢¹¶·â¤ÎÀïÎ¬À¤Ê¤É¤ÎÃÎÎÏ¤â½ÅÍ×¤À¤·¡¢Â¾¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¤âÂç»ö¤È¤Ê¤ë
¡ÖUNO¡×¼«ÂÎ¤Î´ðËÜ¥ëー¥ë¤ÏÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤ËË¸³²¥«ー¥É¤¬ÁýÎÌ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ëー¥ëÀâÌÀ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
Âç²ñ¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¦¥Î¡×¥³ー¥ë¤ÏÉ¬¿Ü»ö¹à¤À
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡¢¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Î¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ï1987Ç¯¤ËÌîÂ¼¥Èー¥¤¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´á¶ñ¡£1998Ç¯¤ËÌîÂ¼¥Èー¥¤¤¬¥Ï¥º¥×¥í¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ßÀ¸»ºÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÉü¹ï¡¦È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥¿·¿¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤ÏÊ¢¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥Ö¥¿¤ÎÌÄ¤À¼¤È¤È¤â¤ËÉ¡¤«¤é½Ð¤ë¶õµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ±©¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡£¡Ú¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡Û
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Î¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¡Ö±¿Æ°ÎÏ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¡¢ÃÎÎÏ¤Ï¤É¤³¤ËÍî¤È¤¹¤«¡¢¤Ê¤É¤Î¶î¤±°ú¤¤Ç¡¢±¿¤âÂ¿¾¯¤ÏÍí¤à¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤ÈÁí¹çÅª¤Ë¿§¡¹½ÅÍ×¤Ê¥È¥¤¥²―¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
10ÅÀÀè¼è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©¸Â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÜÀï¤¬Ä¹°ú¤¯¤È1ÅÀ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×
¡¡¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó(Ravensburger)¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎRavensburger¤¬2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥À¥¤¥¹¥²ー¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£Ê£¿ô¤Î¼ê»ý¤Á¤Î¥À¥¤¥¹¤«¤é1¸Ä½Ð¤·¤Æ¥¢¥êー¥ÊÆâ¤Ç¥À¥¤¥¹¤ò¿¶¤ê¡¢¥¢¥êー¥ÊÆâ¤Î¥À¥¤¥¹¤È½ÐÌÜ¤¬Â·¤¨¤Ð¥À¥¤¥¹¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤¬¡¢X°õ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥¢¥êー¥Ê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥À¥¤¥¹¤Ï¼è¤ê½ü¤«¤ì¤ë¡£¥À¥¤¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¿¶¤êÄ¾¤·¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Î¥À¥¤¥¹¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼¡¤Î¼êÈÖ¤Î¥×¥ìー¥äー¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥À¥¤¥¹¤ò1ÅÙ¤Ë¿¶¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ïー¥É¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¸µ¤Ë¥À¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ìー¥äー¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Û
¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×
¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï¥À¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö±¿¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥À¥¤¥¹¤ò¤¤¤¯¤ÄÅêÆþ¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥À¥¤¥¹¤ò¿¶¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö±¿Æ°ÎÏ¡×¤â½ÅÍ×¤À
Âç²ñ¥ëー¥ë¤Ç¤ÏÀ©¸Â»þ´Ö3Ê¬¡¢1¥×¥ìー¥äー¤¬1¥Áー¥à¤Î³ç¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¾ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¤«¤Ê¤êÍÍø¤Ë¤Ê¤ë
8¥Æー¥Ö¥ëÆ±»þ¤ËÁ´9¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤òÆø¤ä¤«¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍ½Áª¥êー¥°
¡¡Í½Áª¥êー¥°¤ÏÁ´16¥Áー¥à¤¬8¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¡£»²²Ã¥Áー¥à¤ÏA¥êー¥°¤¬¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ùー¥º¡×¡¢¡Ö¥·¥å¥Ô¥é¥Ü¡×¡¢¡Ö¥¥é¥¥é¡×¡¢¡ÖTSK(¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²)¡×¡¢B¥êー¥°¤Ï¡Ö·î¤Î¸÷¡×¡¢¡Ö¤È¤·¤ß¤ª¥É¥ó¥É¥³¥É¥ó¡×¡¢¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×±¿±Ä¥Áー¥à¡×¡¢¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¡¢C¥êー¥°¤¬¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¡¢¡Ö¥Áー¥à¤°ー¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥¹¥º¥Ã¥ー¥º¡×¡¢D¥êー¥°¤Ï¡Ö¤Ï¤Þ¤Á¤³¡×¡¢¡Ö¿ÍÀ¸´íµ¡°ìÈ±¡×¡¢¡Ö¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤ó¤Ý¤³¥È¥¤¡×¡¢¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤´¤È¤ËÊÌ¤Î¥Áー¥à¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´9¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¥êー¥°Æâ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÂÐÀï¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¡¡»²²Ã¥Áー¥à¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃË½÷¤ÎÍ§Ã£Æ±»Î¤Î¥Áー¥à¡¢Ãæ¤Ë¤ÏYouTube¤Ê¤É¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¤Î²û¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Í½Áª¥êー¥°¤Ï¡¢Á´16¥Áー¥à¤¬8¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢A～D¤Î4¥êー¥°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì4¥Áー¥à¤º¤Ä¡¢Á´9¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë
¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÎ¾¥Áー¥à¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð
Áê¼ê¥Áー¥à¤Î¥¸¥§¥ó¥¬¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë»²²Ã¼Ô
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥²ー¥à¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤â¿¿·õ¤Ë¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ÏÈô¤Ó½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¬¡¢¥ëー¥ë¾å¤Ï¾¡Íø¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¥É¥Ã¥¥ê¤È¸À¤¨¤ë
¡¡Í½Áª¤Ç¤ÏÁ´9¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤òÁ´»²²Ã¥Áー¥à¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Á°¤Ë¤Ï³Æ¥È¥¤¥²ー¥à¤Î³µÍ×¤ä¡¢¥²ー¥à¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥ìー¥äー¤Î¡Ö±¿¡×¡¢¡ÖÃÎÎÏ¡×¡¢¡Ö±¿Æ°ÎÏ¡×¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Î4¼ïÎà¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥áー¥¿¡¢Âç²ñÆÈ¼«¥ëー¥ë¤Ê¤É¤¬Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÎ©ÂÎÅª¤Ê»×¹Í¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¶¯²½ÈÇ3ÌÜÊÂ¤Ù¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Ï±¿¤¬10¡¢±¿Æ°ÎÏ¤Ï0¤È¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤Û¤Ü»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÎÎÏ¤Ï70¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï20¤È³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á®¤¤ä»×¹Í¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡Âç²ñÆÈ¼«¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¥²ー¥àÀâÌÀ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥²ー¥à¼«ÂÎ¤Î´ðËÜ¥ëー¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1¥Áー¥à2¿§Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë2¿ÍÂÐÀï¥ëー¥ë¤ò¥Áー¥àÃ±°Ì¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥³¥Þ¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦»þ´ÖÀ©¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢ÁÇÁá¤¤»×¹Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¥ëー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Æ¥Áー¥à¤¬Í½Áª¥êー¥°Á´9¥²ー¥à¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬°î¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ø¤Î¤¯¤ä¤·¤µ¤Ê¤ÉÈá´î¤³¤â¤´¤â¤Î´¶¾ð¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´°÷¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¸å¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤ÎÉÔµ¬Â§¤Ê±©º¬¤ÎÆ°¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¥Ö¥¿·¿¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¶õµ¤¤òÁ÷¤ë¤¬ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À
¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Ï1¥Áー¥à1¥×¥ìー¥äー¤Ç¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤Ï¤Û¤Ü±¿¤Î¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÁ´9¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·½ª¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ½Áª¤ò¾¡¤Á»Ä¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢A¥êー¥°¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤Î¥Áー¥à¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤¬²È¤Ë¤¢¤ê¡¢»öÁ°¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¥²ー¥à¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬¶¯¤½¤¦¤À¡£
¡¡B¥êー¥°¤«¤é¤Ï¥¬¥¿¥¤¤Î¤¤¤¤Âç¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á3¿Í¤Î¥Áー¥à¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤Ç¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¥×¥ì¥¤Ãæ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î½÷¤Î»Ò¤òµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ËÜµ¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
A¥êー¥°ÂåÉ½¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Áー¥à
B¥êー¥°ÂåÉ½¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤ÌîÏº¤É¤â3¿Í¤Î¥Áー¥à
¡¡C¥êー¥°¤Î¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤ÏÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê3¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à¤Ç¡¢¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¥×¥ì¥¤»þ¤Ë½é¼ê1È¯ÌÜ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¹õ¤Ò¤²¤òÈô¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï±¿¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿¤Î¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£
¡¡D¥êー¥°¤Î¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤ÏÃËÀ2¿Í½÷À1¿Í¤ÎÃË½÷º®¹ç¥Áー¥à¤Ç¡¢¥êー¥Àー¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»þ¤ä¥Èー¥¯»þ¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¤½¤³¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥¤¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö»þ¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸±Ç¤¨¤¹¤ë¥×¥ìー¥äー¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
C¥êー¥°ÂåÉ½¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤ÏÌ¯Îð¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃËÀ3¿Í¤Î¥Áー¥à
D¥êー¥°ÂåÉ½¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤ÏÃËÀ2¿Í¡¢½÷À1¿Í¤Î¥Áー¥à
Í½Áª¥êー¥°¤òÁ´¤Æ½ª¤¨¤¿·ë²ÌÈ¯É½¡£D¥êー¥°¤Î¤ß¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¡Ö¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤ó¤Ý¤³¥È¥¤¡×¤È¤Î2¥Áー¥à¤¬Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥ëー¥ë¤ËÂ§¤ê¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Î¥À¥¤¥¹1¸Ä¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢½Ð¤¿ÌÜ¤ÎÂç¤¤¤¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¾¡Íø¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿
³Æ¥êー¥°¤ò¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿Àº±Ô¤¿¤Á4¥Áー¥à¤¬½¸¹ç¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿
¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿4¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÃË3¿Í¤Î¥Áー¥à¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¡ª
¡¡½à·è¾¡¤«¤é¤Ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐÀï¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤ÎÁªÂòÊýË¡¤Ï¡¢9¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é³Æ¥Áー¥à¤¬1¼ïÎà¤º¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤½¤ì¤ÇÂÐÀï¡¢¤µ¤é¤Ë²òÀâ¤Î¹â¶¶»á¤¬Áª¤ó¤À¥²ー¥à¤ò1¼ïÎà²Ã¤¨¤¿¤Î¹ç·×3¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤ÇÂÐÀï¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢2¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤È¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î2»î¹ç¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£ÁªÂò¤·¤¿¥È¥¤¥²ー¥à¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤¬¥«¥ï¥À¤Î¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¡¢¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Ï¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Î¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡¢»Ä¤ë1¥²ー¥à¤Ï¹â¶¶»á¤ÎÁª¤ó¤À¥Ï¥¹¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡£¥µ¥¿ー¥ó's ¤Ï¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Î¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¡¢¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Ï¥é¥Ù¥ó¥¹¥Ðー¥¬ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹â¶¶»á¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¥Ï¥Ê¥ä¥Þ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡1ÀïÌÜ¡£¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤È¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×ÂÐÀï¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆ±ÅÀ¡ªºÇ¤âÆÀ°Õ¤Ê¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤Ë¤è¤ëÂÐÀï¤âÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬½à·è¾¡¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
½à·è¾¡1ÀïÌÜ¡£¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤È¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×ÂÐÀï¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÇÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ÎËö¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ë
¤â¤¦ÊÒÊý¤Î½à·è¾¡1ÀïÌÜ¡¢¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î¡ÖÌîµåÈ×3D¥¨ー¥¹ ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤Ë¤è¤ëÂÐÀï¤âÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦·ãÆ®¤ÎÅ¸³«
¡¡Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Ï¡£¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤È¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÎ¾¼Ô¥¹¥³¥¢¤ò¼è¤ê¹ç¤¦·ãÆ®¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬7-6¤Î¶Ïº¹¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¡£°ìÊý¤Î¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×ÂÐ·è¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¾¡Íø¡£2ÀïÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤À¾¡¼Ô¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤Ç®¤¤Å¸³«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª3ÀïÌÜ¡£¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤È¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×ÂÐ·è¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤âÆ±ÅÀ¡ª¤½¤Î¤¿¤á¡¢3Àï¤Î¤¦¤Á¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¿ー¥ó's¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×ÂÐ·è¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¾¡Íø¡£Ï¢¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤³¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½à·è¾¡2ÀïÌÜ¤Î¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×ÂÐ·è¤Ï·ãÆ®¤ÎËö¡¢¤Ê¤ó¤È7-6¤Ç¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¾¡Íø¡ª
Â³¤¯¥¸¥§¥ó¥¬¤Ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤Ê¤ó¤È¥®¥ê¥®¥ê¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î1Àï¤È¤Ê¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤Ï½à·è¾¡¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥¤¥²ー¥à3¼ïÎà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¡¢¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ë¥¥ó¥¿¥íー»á¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¥È¥¤¥²ー¥à2¼ï¤ò²Ã¤¨¤¿·×5¼ïÎà¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥¿¥íー»á¤ÎÁª¤ó¤À¥È¥¤¥²ー¥à¤Ï1¤Ä¤¬¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤¬¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÎÎÏ¤äÆùÂÎ½Å»ë¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤¬Â¿¤¯Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢±¿Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤È¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤¬·è¾¡¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ó¥¿¥íー»á¤Î¥é¥ó¥À¥à¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ï½à·è¾¡¤Ç¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¾¡Íø¤·¤¿·è¤á¼ê¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤â¤Þ¤¿¡¢½à·è¾¡¤Ç¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥È¥¤¥²ー¥à¤È¤¤¤¦·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿2¥Áー¥à¤Î¶¯±¿¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡·è¾¡Âè1Àï¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Î1Àï¤Ï¡¢¥«ー¥É¤Î¶î¤±°ú¤¤«¤é¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×Â¦¤¬¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥«¥éー¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Æ°¡ª»ØÄê¥«¥éー¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥«ー¥É¤ò°ú¤Â³¤±¤ë¤³¤Î¥«ー¥É¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê°ìµ¤¤ËÂçÎÌ¥«ー¥É¤ò°ú¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ25Ëç°Ê¾å¤Î¼ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1ÀïÌÜ¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¾¡Íø¡£
¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤È¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£½à·è¾¡¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3¼ïÎà¤Î¥²ー¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ó¥¿¥íー»á¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª½Ð¤·¤¿¥²ー¥à¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡ª
·è¾¡Àï¤Î1ÀïÌÜ¤Ï¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¡£¤³¤³¤Ç²òÀâ¤Î¹â¶¶»á¤¬¡Ö¥É¥íー¤¬ÎßÀÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ï¥íー¥«¥ë¥ëー¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÖUNO¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ëー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥íー¤ò¤«¤ï¤¹ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¡¢·è¾¡Àï¤«¤é²òÀâÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¥ó¥¿¥íー»á¤äÍè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿
¤³¤³¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¾¡Íø¤·¤ÆÀèÀ©
¡¡Â³¤¯2ÀïÌÜ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤Î1Àï¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥ï¥Ë¤Î»õ¤ò²¡¤·¹ç¤¦±¿»î¤·¤¬Å¸³«¡£¤³¤³¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡¢·è¾¡Àï¤ËÁê±þ¤·¤¤¸ÞÊ¬¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î3ÀïÌÜ¤ÏÀè¤Ë¹õ¤Ò¤²¤òÈô¤Ð¤·¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¤È¤Ê¤ë¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¸«»ö¤Ë¹õ¤Ò¤²¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ2-1¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ë¥êー¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
·è¾¡Àï¤Î2ÀïÌÜ¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¿Ê¤ß¡¢¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¥É¥íー¤Ë»ý¤Á¹þ¤à
·è¾¡Àï¤Î3ÀïÌÜ¤Ï¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¿Ê¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¥êー¥Á¤ò³Ý¤±¡¢·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿4ÀïÌÜ¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°µÅÝÅª¤Ç¤Ê¤ó¤È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥²ー¥à¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¶Ã°Û¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Î·è¤á¼ê¤ÏÁê¼ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë±©¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ö¥¿¥é¥±¥Ã¥È¤òÀª¤¤¤è¤¯²¡¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢É÷¤òÁê¼êÂ¦¤ËÁ÷¤Ã¤Æ±©¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼«¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÉ÷¤ÎË¸³²¤¬¤«¤Ê¤ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Ï±©¤òÌá¤¹¤Î¤ËÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤ä¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤Ï2-2¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª5ÀïÌÜ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡£¥À¥¤¥¹¤Î½ÐÌÜ¤È¤¤¤¦±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾ì(¥¢¥êー¥Ê)¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥À¥¤¥¹¤ËÅê¤²¤¿¥À¥¤¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾ì¤Î¥À¥¤¥¹¤Î½ÐÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢±¿¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥¤¥¹¤ò¿¶¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾ì¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿¸å¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î¥À¥¤¥¹¤òÁ´¤Æ°ìÀÆ¤Ë¿¶¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2¿ÍÂÐÀï¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖX¡×°õ°Ê³°¤Ç1¤Ä°Ê¾å¤Î¥¾¥íÌÜ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î·è¾¡¤ÎÂè5Àï¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¤¦¤Þ¤¯¥¾¥íÌÜ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ì¤Î¥À¥¤¥¹¤Î²ó¼ý¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¼ê»ý¤Á¤Î¥À¥¤¥¹¤ò°ìÀÆ¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤¬¡¢¥¾¥íÌÜ¤ò½Ð¤»¤º¤Ë»î¹ç½ªÎ»¡ª
¡¡Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î±¿¥²ー¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤Ê¤ÉÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¤âÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î3¿Í¤¬¸«»ö¤Ë¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP(¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×)¡×¤Î½éÂå²¦¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ª
·è¾¡Àï¤Î4ÀïÌÜ¤Ï¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×ÂÐ·è¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥²ー¥à¤ò·è¤á¤ÆºÆ¤Ó¥É¥íー¡ª¤³¤Î¼«·³¤«¤éÁê¼ê¤Ë¶õµ¤¤òÁ÷¤ëºîÀï¤¬¤«¤Ê¤ê¸ù¤òÁÕ¤·¤¿
ÇòÇ®¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂçÊ©¥Ã¥ー¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¤¬Â¤ò¤â¤Ä¤ì¤µ¤»¤ÆÅ¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¹¬¤¤Å¾¤ÖÁ°¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
ºÇ½ª¥²ー¥à¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤À¤¬¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÅ¸³«¤Ç°ìµ¤¤ËÁê¼ê¥À¥¤¥¹¤òÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬Àª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¾¡¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢Í¥¾¡¾ÞÉÊ¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¥¥ó¥¿¥íー»á¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¸¢Íø¤ÈÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£ー¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â±É¤¨¤¢¤ë¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP(¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×)¡×¤Î½éÂå²¦¼Ô¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤³¤½¤¬ºÇ¤âÂç¤¤Ê¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥È¥¤¥²ー¥à¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤¬¾ÞÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æµ¢¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¥¥ó¥¿¥íー»á¤È¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤â¡¢º£Æü¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¹ë±¿¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¥ó¥¿¥íー»á¤â»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢3-1¤Î°µÅÝÅª¾¡Íø¤Ç¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤¬¾¡Íø¡ª³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿
Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î3¿Í¤Ï¡Ö¥¥ó¥¿¥íー¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¥²¥¹¥È¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Î°ì¸À¡¢¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤¤¿¡×¤È¾¡¤Á¤Ø¤Î°ÕÍß¤ÎÇ®¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡²óÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê¥È¥¤¥²ー¥à¤òÍ·¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Èº£Æü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤ËÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿
Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¥¥ó¥¿¥íー»á¡¢¹â¶¶»á¤ò°Ï¤ó¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡£¹â¶¶»á¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ï¶¯¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥²ー¥à¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¥È¥¤¥²ー¥à¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¥È¥¤¥²ー¥à¤Î´Ö¸ý¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ó¥¿¥íー»á¤Ï¡Öº£²ó¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£²þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿
Í¥¾¡¤Î¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Ïº£²ó¤Û¤Ü½é¥×¥ì¥¤¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤Ð¤«¤ê¡ª±¿Á´³«¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¾×·â¡ª
¡¡Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë´ÊÃ±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£3¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ÊÁ°Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤¬º£¤Ç¤âÂ¾¤Î¥²ー¥à¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Í§¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì¤â½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¾×·â¤À¡£»öÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë·ë¶É¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ò¤·¤ó¤¿¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー3¿Í
¡¡¼ÂºÝ¤Ë±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¥È¥¤¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¾¡¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡°ø¤Î1¤Ä¤¬±¿¤Ë¤è¤ëÊª¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡Ö¥ªー¥È¥ê¥ª¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬ ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢±¿°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤Ç¤âÉé¤±¤º¤ËÂÑ¤¨¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¾¡¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¡Ö±¿¡×¤Î¶¯¤µ¤¬Í¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤ÎÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£Æü¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨ÉÕ¤¤¤¿ºîÀï¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸µ¡¹±¿Á÷¶È¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ñ¥ïー¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½éÂÎ¸³¤Î¥È¥¤¥²ー¥à¤Ð¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¡ª¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤ÇÄ©¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¤¬¿ôÂ¿¤Î¡Ö±¿¡×¤ò°ú¤´ó¤»¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤·¼¡²ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»þ¤Ï¤â¤Ã¤È»öÁ°¤ËÍ·¤ó¤Ç¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¥¥ó¥°¥¿¥í¥¦¡×¤³¤È¥¥ó¥¿¥íー»á¤¬ÅÐÃÅ¡ªÊÑ´é»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª
¡¡½à·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜÆü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¥ó¥¿¥íー»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥²¥¹¥È¥Èー¥¯¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¥¥ó¥°¥¿¥í¥¦¡×¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¥ó¥¿¥íー»á¤Ï¥¥ó¥°¤é¤·¤¤²¦´§¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¡¢µ®Â²¤é¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´é¤Ï¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ÎÁ¥Ä¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤²¤Ê¤ÉÇ»¤¤ÌÜ¤Î¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¥È¥¤¥²ー¥à¥¥ó¥¿¥í¥¦¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à³¦¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³È½¤ò»Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«¤éÄ·¤Í¾å¤¬¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP(¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×)¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¥¥ó¥°¥¿¥í¥¦¡×¤ËÊ±¤·¤¿¥¥ó¥¿¥íー»á¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐÃÅ¡£°áÁõ¤Ë¤Ï¥¦¥ó½½Ëü¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À
2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö1»þ´Ö»ý¤Ä¤ª¾Ð¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½¾õ½Ð¥ª¥Á¤Î¥¥ã¥é¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¾å¼Á¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¾Ð¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿
¡¡ºòº£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤Î²ÁÃÍ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ®ÊÛ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡ÖUNO¡×¤Ê¤É¤ÇÍ·¤ó¤À·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬·×»»¹â¤¤¤«ÁÇÄ¾¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÌÌÇò¤µ¤ä¡¢ÂÐÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÍý²Ê¤Î¼Â¸³Ãæ¤Ë¥é¥ó¥×¤Î²»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ½Ð¤·¤¿À¼¤¬(¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Î)ÃæÅç¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥â¥Î¥Þ¥ÍÈ¯¸«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¶½Ê³¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥¥ó¥¿¥íー»á¤Ï¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´é¡×¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹´ü¤ËÊÑ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼¸¤ê¤¿¤¤»þ¤ä²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÑ´é¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¾ð¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¡£¼ÂºÝ¤ÎÊÑ´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Èー¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¡£¼«Âð¤ÇÌ¼¤Î»ÅÁð¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¸«¤»¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ì¼¤«¤é¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤á¤Æ¡£¤â¤¦¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¥Þ¥Í¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê·Ý¤âÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥¥é¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤â¶´¤ó¤Ç¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö1»þ´Ö»ý¤Ä¤ª¾Ð¤¤¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¤Ï¡Ö3ÉÃ¤¬¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤È¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥È¥¥ー¥Þ¥Ã¥Á(¤ä¤ê¤¹¤®)¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ03¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¡¢Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤¹¤Ê¡ª¡×¤È·ãÎå¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
±ÇÁü»£±Æ»þ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ°²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿
»²²Ã¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥È¥¤¥²ー¥à¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡£¼¡²ó³«ºÅ¤Ë¤â´üÂÔ
¡¡°Ê¾å¡¢¡ÖÂè1²ó TOY GAME CUP(¥È¥¤¥²ー¥à¥«¥Ã¥×)¡×¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¶¥µ»À¤è¤ê¤â¡¢Íè¾ì¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ÖÊý¸þÀ¤¬¶¯¤¯¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çº£²ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥È¥¤¥²ー¥à¤¬ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾¡ÇÔ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤¬´ÑÀï¤¹¤ëÂ¦¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢½à·è¾¡¤ä·è¾¡¤Ï1Âæ¤º¤Ä¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¾¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½Áª¥êー¥°¤Ï¥«¥á¥é¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤²ó¤ê¡¢¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤È¸À¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë½à·è¾¡¤ÎÅÓÃæ¤«¤é²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¶èÀÚ¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½ºß¤Î»î¹ç¤Î¾õ¶·¤ÎÀâÌÀ¤¬¿³È½¤«¤éÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤¢¤ë¤È¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥È¥¤¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¤È±¿Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥²ー¥à¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±¿¤Î¶¯¤µ¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ä¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥¿¥¤¥ï¥Ëー¡×¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¥È¥¤¥²ー¥à¤Ê¤Î¤À¤¬¡ÖÂç²ñ¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥¤¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÎã¤¨¤Ð¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤ÏÂç²ñ¥ëー¥ë¤Ç1¥Áー¥à1¥×¥ìー¥äー¤Î°·¤¤¡¢1ÂÐ1¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¦¥Î ¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡ª¡×¤ÏËÜÍèÂ¿¿Í¿ô»²²Ã¤Ç³Ú¤·¤¤¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£1ÂÐ1¤ÎÂÐÀïÉ÷·Ê¤ÏËÜÍè¤ÎÍ·¤ÓÊý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¿Í¿ô¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤ÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤âÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥È¥¤¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ËÜÂç²ñ¤ÏÂçÀ®¸ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë³Ú¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¥È¥¤¥²ー¥à¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢Âè2²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥È¥¤¥²ー¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¥µ»À¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï±¿Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥È¥¤¥²ー¥à¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¡Ö¹¬±¿²¦¡×¤ò·è¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¤½¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
