¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëAIJUYE¤ÎÌÚÀ½Î©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
¡ÚAmazon¡§AIJUYE Î©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î14Æü～1·î21Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤ÆAIJUYE¤ÎÌÚÀ½Î©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Î©ÂÎÌÂÏ©·¿¤ÎÌÚÀ½ÌÏ·¿¥¥Ã¥È¡£¹©¶ñ¤äÀÜÃåºÞÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ²ÄÇ½¡¢¥Ð¥ê¤¬½üµî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´°À®¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Áー¥ë¥Üー¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ±´Öµ°Æ» ¥Ö¥é¥Ã¥¯&¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¦¥Ã¥É¡×¤ä¡ÖÆóÏ¢µ°Æ» ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¦¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£