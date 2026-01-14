¡Ú¥¾¥¤¥É¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖRMZ-017 ¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ»Ô³¹Àï»ÅÍÍ¡×¤¬Í½Ìó³«»ÏÄÌ¾ï¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖRMZ-017 ¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ»Ô³¹Àï»ÅÍÍ¡×¤ò8·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,940±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¾¥¤¥É¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ª¥«¥ß·¿¥¾¥¤¥É¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¡×¤Î»Ô³¹Àï»ÅÍÍ¤ò1/100¥¹¥±ー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡³ÆÉô´ØÀá¤Î²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¥ª¥ª¥«¥ß¤é¤·¤¤ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£ÇØÉô¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ãー¤ÏÀÜÂ³¤ÇÂç¤¤¯¶Ä³Ñ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬Éô¤Ï°ìÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤¬¿·Àß·×¤È¤Ê¤ê¡¢²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò¼°¤Ç¥Îー¥Þ¥ë¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
REALIZE MODEL SERIES- ¥¾¥¤¥É¡Ú¸ø¼°¡Û (@zoids_official) January 13, 2026
RMZ-017 ¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ»Ô³¹Àï»ÅÍÍ
Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡ÖÄ¶²ÄÆ°¡×¡ÖÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¡×¤ò¹â¤á¤¿1/100¥¹¥±ー¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¦¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥â¥Ç¥ëÂè17ÃÆ¡ÖRMZ-017 ¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ»Ô³¹Àï»ÅÍÍ¡×¡ª
¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/5GsTEAHxnj#¥¾¥¤¥É#ZOIDS pic.twitter.com/pbxU0flmb7
(C) TOMY
(C)ShoPro