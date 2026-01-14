¡Ú¥¾¥¤¥É¡Û¥àー¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÖAZ-10EX ¥·ー¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー °Å¹õ·³»ÅÍÍ¡×¤¬Í½Ìó³«»Ï
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤Ï¡¢¥àー¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÖAZ-10EX ¥·ー¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー °Å¹õ·³»ÅÍÍ¡×¤ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë´Þ¤à¡ÖT-SPARK ZONE¡×Î®ÄÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ8·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,050±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¾¥¤¥É¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ä¥É¥«¥ê·¿¥¾¥¤¥É¡Ö¥·ー¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡×¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡£
¡¡¡Ö¥¾¥¤¥É¥Ð¥È¥ë¥¹¥Èー¥êー¡×¤Ê¤É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë°Å¹õ·³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓÉô¤ä¥»¥ó¥µー¥¢¥¤¤Ï¥°¥êー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥êー¥óÉôÊ¬¤ÏÃß¸÷¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å°Ç¤Ç¸÷¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÅë¾è²ÄÇ½¤Ê1/72¥¹¥±ー¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°ìÈÌÊ¼»Î¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏÌ¤ÅÉÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¿Ê¡¦¸åÂà¤ÎÆ°ºîÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¡£
AZ-10EX ¥·ー¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー °Å¹õ·³»ÅÍÍ
2026Ç¯1·î14ÆüÍ½Ìó³«»Ï
¹ñÆâ¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë´Þ¤à
¡ÖT-SPARK ZONE¡×Î®ÄÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ä pic.twitter.com/9YJ6FMB0jb
