¡¡¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿··à¾ìºîÉÊ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡Ê12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯²¦¤È¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁüÂè4ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«4½µÌÜ¤«¤é¾å±Ç»þ¤Ë·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¡£ËÁÆ¬¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç·»¤Ç¤¢¤ê¥ï¥«¥ó¥À¤Î²¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤Î»à¸å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥·¥å¥ê¤¬ÅÐ¾ì¡£±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡£²¦¤Ë¤ÏÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Ì±¤Îº²¤òÆ³¤¯¤³¤È¡£»ä¤Ë¤âÌòÌÜ¤¬¡×¤ÈÈà½÷¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Í¥¤¥â¥¢¤¿¤Á¥¿¥í¥«¥ó¤ÎÀï»Î¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾×·â¤ÎÉüµ¢¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÉÍë¿À¡É¥½¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËX-MEN¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¡¢¥Þ¥°¥Ë¡¼¥È¡¼¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º·à¾ìºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤ò»ý¤ÁË¾¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¥ì¥Æ¥£¡¼¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È±é¤¸¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼/¥·¥å¥ê¡Ë¤ä¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯±é¤¸¤ë¥¸¥ã¥Ð¥êÂ²¤ÎÂ²Ä¹¥¨¥à¥Ð¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥Î¥Ã¥Á¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¦¥á¥Ò¥¢±é¤¸¤ë¥Í¥¤¥â¥¢¤é¥ï¥«¥ó¥À²¦¹ñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¤Ë¤ÆÂÔË¾¤ÎMCU»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¤Î°ì¿Í¡¢¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯±é¤¸¤ë¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
