¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛHisense¤ÎMini LED¡¦¥²ー¥à¥âー¥ÉProÅëºÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖE7N PRO¡×¥·¥êー¥º¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡Amazon¤Ë¤ÆHisense¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖE7N PRO¡×¥·¥êー¥º¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î23Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Mini LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡£½¾Íè¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â¾®·¿¤ÎLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯Éß¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥à¥âー¥ÉPro¤È¥²ー¥ß¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤òÅëºÜ¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É¿×Â®¤ÊÈ¿±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁÇÁá¤¯±þÅú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ±þ¥²ー¥àµ¡¤ò»ÈÍÑ»þ¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÜÂ®µ»½Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë144Hz¤Î¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡£²èÌÌ¤Î¤Á¤é¤Ä¤¤äÃÙ±ä¤¬¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÌÜ¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢85V·¿/75V·¿/55V·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£