¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Msake¤Î¥Ú¥ë¥Á¥§¼°¥ß¥ËÎäÂ¢¸Ë¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î19Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÊÝÎäµ¡Ç½¤ÈÊÝ²¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢0¡î～60¡î¤ËÂÐ±þ¡£¸ËÆâÍÆÎÌ¤Ï10L¤Ç¡¢350ml´Ì¤ò8～10ËÜ¡¢500ml´Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð4～5ËÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê»ÅÀÚ¤êÈÄ¡Ê2ËçÉÕÂ°¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Úー¥¹¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê1ËçÉÕÂ°¡Ë¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£