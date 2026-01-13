¡Ö»Ü½ÑÃæ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡¡30Âå½÷À¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ÀÆ»À°Éü»Õ¤ÎÃËÂáÊá¡¡¼¯»ùÅç¸©
¸©Æâ¤ÎÀ°¹ü±¡¤ÇµÒ¤Î30Âå½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ÀÆ»À°Éü»Õ¤Î50Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î½ÀÆ»À°Éü»Õ¤ÎÃË¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯8·î¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¸©Æâ¤ÎÀ°¹ü±¡¤Ë»Ü½Ñ¤Î¤¿¤áµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿30Âå½÷À¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬¡Ö»Ü½ÑÃæ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸©·Ù¤ËÆÏ¤±½Ð¤ÆÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Ü½ÑÃæ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÊ£¿ô²óÀ°¹ü±¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ò´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦