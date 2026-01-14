Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡Î¾¹ñ¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¡¡ÆüÃæ´Ú¤Î»×ÏÇ¤Ï¡Ä
13Æü¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Î¾¹ñ¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Æü¡¦Ãæ¡¦´Ú¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢º£·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏËÌµþ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö¹ñÉÐ¡×¤È¤·¤Æ¾·¤¡¢°ÛÎã¤Î¸ü¶ø¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñÂ¦¤¬´Ú¹ñ¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤ÈÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ê¸ü¤¤ÂÔ¶ø¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Æü´Ú¤Î´Ö¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤½¤Î´Ú¹ñ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥½¥¦¥ë»Ù¶É¤Î²£ÅÄ»Ù¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊø¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÆ·³¤Î·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤À´Ø·¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï13Æü¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤±¤¤¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¡½¡½¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£Éô¤ÎÅÏî´æÆµ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ñÃÌ¡¢¤³¤ÎÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢À®²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤±¤¤¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÀ®²Ì¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢À¯¸¢´´Éô¤Ï²ñÃÌÁ°¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÊ¬»¶¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüÃæ´Ú3¤«¹ñ¤¬ºÇÂç¸Â¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¤È¤â¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼óÇ¾³°¸ò¤â¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£½µ¤Î´Ú¹ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢³°¸òÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Áªµó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï³°¹ñ¼óÇ¾¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ï³°¸òµ·Îé¾å¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸þ¤ÎÉ½ÌÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼«Ì±ÅÞ¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ËÂÐ¤·¡¢½°±¡Áª¤Î¸øÇ§Í½Äê¸õÊä¼Ô¤òÍè½µ19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤·¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ò»¶¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅÞ¤¬Àè¤ËÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é²ò»¶¤ò¤á¤°¤ê¼óÁê¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê1·î13ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë