¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡ÏÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ö¶¨ÎÏ¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡Ä¸µÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Êä¡¦·ó¸¶¿®¹î»á
¡¡·ó¸¶¿®¹î¡¦¸µÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Êä¤ÈÅì³¤Âç¤Î¶â·Ä¼î¶µ¼ø¤¬£±£³Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ó¸¶»á¤Ï¡¢²ñÃÌ¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤¬°ìÃ×¤·¤¿·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÍÁ³Ãæ¹ñ¤«¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Î¶¡µë¤òÄù¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍ»ÄÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆü´Ú¤ÏÅÝ¤ì¤ë¡£¶¨ÎÏ¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶â»á¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¡ÖÎ¾¹ñÌ±¤«¤é¸«¤Æ¤âÆü´ÚÍ§¹¥¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£