TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ç¡¢½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÌÚÂ¼´²Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ²¡¤·Æþ¤ê¡¢¼£ÎÅ¼¼¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿Í¼Á¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¡Ä¹¤ÎºÊ¡Ê40Âå¡Ë¤ÏÌý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÌÜ¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë·úÊª¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÏÊª¤Ç¼«¤é¼ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£