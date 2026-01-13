»õ²Ê°å±¡¤Î¼£ÎÅ¼¼¤ËÃË¡Ê45¡Ë¤¬¿ÏÊª»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡¡±¡Ä¹¤ÎºÊ¤ÏÌý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤±¤é¤ìÌÜ¤òÉé½ý¡¡2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë·Ù»¡ÆÍÆþ¡¡·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ç¡¢½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÌÚÂ¼´²Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ²¡¤·Æþ¤ê¡¢¼£ÎÅ¼¼¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¼Á¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¡Ä¹¤ÎºÊ¡Ê40Âå¡Ë¤ÏÌý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÌÜ¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë·úÊª¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÏÊª¤Ç¼«¤é¼ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£