¡¡ABEMA¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4Ì¾¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡ºÇ¿·¥·¥êー¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Î¿·¾Ï¡ÖºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Âè2²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡×´ë²è¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2ÁÈ¤Î²È¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢14ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·¡¢15ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿¤È¤¤¤¦21ºÐ¤Î¥ë¥Ê¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤ÏÎ¾¿Æ¤äÍ§Ã£¤Ë¤â±£¤·ÄÌ¤·¡¢Ç¥¿±9¥«·î¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÈÈà¤À¤±¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Êì¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿Ç¥¿±¸¡ººÌô¤Ë¤Ï¡Ö¿å¤ò¤«¤±¤Æ¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÉã¤ÈÊì¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎ¾²È¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Èà¤Î¼Â²È¤¬¡Ö¤ª²Ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢Ì¼¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¬¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢²ÈÂ²ÁíÆ°°÷¤Ç½Ð»º¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¢Ìµ»ö¡¢¤ªÊ¢¤Î»Ò¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤È¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â¡Ö¤¤¤È¤³¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¶ìÆñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï²ÈÂ²ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥ë¥Ê¤µ¤ó¤ÎÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎÌ©Ãå¤Ï33ºÐ¤Î¤Ê¤Ê¤µ¤ó¡£15ºÐ¤Ç8¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¥¿±¡£¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÈà¤¬·è¿´¤¹¤ë¤â¡¢Èà¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµ¿¦¤Ë¡£¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Î×·î¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤¬À¸»à¤ò×Ç×Ó¤¦¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤È¤Ê¤Ê¤µ¤ó¡£¸½ºß1ÈÖ¾å¤Î»Ò¤É¤â¤Ï16ºÐ¡¢7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é½õ»º»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎÞ¤ò¤½¤½¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥»¥¯¥·ー½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ËÄ©¤à¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Î23ºÐ¤ï¤«¤Ê¡¢½÷Í¥¤¬Îø°¦¤ÎÊÀ³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤¹¤º¡¢½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦26ºÐ¤ï¤«¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Îµ¤·Ú¤ÊÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤ª¤Î4¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¤ï¤«¤Ê¤Ç¤¢¤ë¡£Í¼¿©¤É¤¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ç2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤«¤º¤È¤Ë¡Ö¤ª»þ´Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÑ¶Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦²°Éß¤â¡ÖÆ±¤¸¥Áー¥à¤è¤ê¸ú²ÌÅª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½ªÈ×¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤Ï¤¹¤º¤¬¤³¤¦¤¤Ë¡¢¤Þ¤ª¤¬¤æ¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ê¤È¤ï¤«¤¬¤«¤º¤È¤òÁªÂò¡£µ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ëµ¤¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆü¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ëー¥ë¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¼¡²ó°Ê¹ß¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë