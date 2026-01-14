¿ûÅÄ¾Úö¡È¸Þ´¶¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºîEP¥ê¥êー¥¹¡ª¥êー¥É¶Ê¡ÖSensation Season¡×MV¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡¢1·î14Æü¤ËEP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥êー¥É¶Ê¡ÖSensation Season¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¸Þ´¶¡×¤ò¼´¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÆâÂ¦¤ØÇ÷¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ºîÉÊ
¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¸Þ´¶¡×¤ò¼´¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÆâÂ¦¤ØÇ÷¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹EP¡£
¡ÖWater¡×¡ÊÂèÏ»´¶¡Ë¡¢¡ÖSensation Season¡×¡Ê¿¨³Ð¡Ë¡¢¡Öuniverse¡×¡ÊÄ°³Ð¡Ë¡¢¡ÖI¡Çm in shock!!¡×¡ÊÌ£³Ð¡Ë¡¢¡Ö³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë¡×¡ÊÓÌ³Ð¡Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê»ë³Ð¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Þ´¶¡Ü¡ÈÂèÏ»´¶¡É¤Ç±ß´Ä¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾ÚöLIVE¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ø¥¤¡ÊDr¡Ë¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡ÊBa¡Ë¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡ÊGu¡Ë¡¢Æ£Âó¿Í¡ÊKey / ¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë¡Ë¤¬»²²Ã¡£¿®Íê¤¹¤ë²»³ÚÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ä¾×Æ°¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ²½¤·¤¿¡¢¡È´°Á´¥³¥ó¥»¥×¥ÈºîÉÊ¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÉô¤Î²»¡¢¿§¡¢¸ÀÍÕ――¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¡£¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡Èº£¡É¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê´¶³Ð·÷¤òÄó¼¨¤¹¤ëËÜºî¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¿ûÅÄ¾Úö¤Ï1·î24Æü¡¦25Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¿ûÅÄ¾Úö¥³¥á¥ó¥È
¡È¸Þ´¶¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ëep¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤É¤¦»×¤¦¤«¡£²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â´¶³Ð¤½¤Î¤â¤Î¤òº£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÄË¤ß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë²»³Ú¤È·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²Î¤¦»þ¤â°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Êー¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó²»³Ú¤âÀ¸³è¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î´¶³Ð¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Îº£¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤Î¤â¶¹¤á¤ë¤Î¤â¸Ê¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ê¤ó¤Æ¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Êー¡¢¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯ºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¡¢´¶¤¸¤ë»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¼¡¤Îº£¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤ËÆùÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë´¶³Ð¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢Â¿³ÑÅª¤ËÃÎ³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÇ½ªÅª¤Ë¥Æー¥Þ¤Ë¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Èºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£EP¡ÖSENSATION CIRCLE¡×¡Ê¡á´¶³Ð·÷¡Ë¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MV´ÆÆÄ aoi¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ÎÆü¾ÆÆù²°¤ÇÍê¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ûÅÄ¤µ¤ó¤ò±£¤¹°Ù¤Ë¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ç¤«¤¯ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¤«¤é¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤¬Ã¯¤«¤ÎÎÙ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
EP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ø¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡Ù
01/24¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
01/25¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
