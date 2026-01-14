¿·¥¨¥Í¼Ö¤¬ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ç¼«Æ°¥í¥Ã¥¯¡¢°ì²È5¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦°Âµ«¾ÊÉìÍÛ»Ô¤Ç¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤¬ÅÅÃÓÀÚ¤ì¡ÊÅÅ·ç¡Ë¤òµ¯¤³¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì²È5¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂçâª¿·Ê¹¤¬12Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11Æü¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¿·¥¨¥Í¼Ö¤¬ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ää¼Ö¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë±¿Å¾¼ê¤é¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¶áÉÕ¤¤¤Æ¼ÖÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢5¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·¥¨¥Í¼Ö¤ÏÅÅÃÓ¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¸å¡¢¥É¥¢¤¬¼«Æ°¤Ç¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£¼êÆ°¼°¤Î¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Õª¡Ê¥¸¥¢¥ó¡Ë¤µ¤ó¤ò´Þ¤á²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤âÁàºîÊýË¡¤òÃÎ¤é¤º¡¢³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Î¼êÇÛ¤ÇÅö³º¼ÖÎ¾¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊSA¡Ë¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥«¡¼¤Ç°ÜÆ°¤µ¤ì¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿5¿Í¤âÌµ»ö¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Õª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð¤«¤±¤¿Àè¤ÎÞ¶¹¾¾Ê¤«¤é°Âµ«¾Ê¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½¼ÅÅ¤Î»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¼¡¤ÎSA¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë½½Ê¬¤ÊµëÌý¡¦½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë