À¥Èø¸ø¼£¡¢Áá¤¯¤â¿·Ï¢ºÜ³«»Ï¡ªÁ°ºî¤«¤é2¥ö·î¡ÄÎ¥ÅçÉñÂæ¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¤¢¤ÎÅç¤Î³¤²»Áñ¡Ù
¡¡Ì¡²è²È¡¦À¥Èø¸ø¼£»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤ÎÅç¤Î³¤²»Áñ¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü14ÆüÈ¯Çä¤ÎÏ¢ºÜ»ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù7¹æ¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Á°ºî¡¢¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡Ù¡Ê2025Ç¯11·îºÇ½ª²ó¡Ë¤Î´°·ë¤«¤é2¥ö·î¤Ç¿·Ï¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡ªÀ¥Èø¸ø¼£¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤ÎÅç¤Î³¤²»Áñ¡ÙÁ´¿È¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤ÎÅç¤Î³¤²»Áñ¡Ù¤Ï¡¢ÅçÊë¤é¤·¡¢Èþ½÷¤À¤é¤±¤Î¸ÅÌ±²È¡¢ÊõÃµ¤·¡¢ÃË»Ò¤ÎÌ´¡Ê¥í¥Þ¥ó¡ËÁ´Éô¤Î¤»¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¡¢À¥Èø»á¤ÈÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥Åç¤Ç¤Î¼èºà¤â´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆþº²¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡ÙºÇ½ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè22´¬¤â1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÇ¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¤¢¤ë¸î¹ñ»û±Ø¤Ë¤Ï¡¢½÷¿À´°·ë¡õ¿·Ï¢ºÜ¹ðÃÎ¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢14Æü¤«¤é16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½÷¿À¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡Ù¤¬ºÇ½ª´¬°Ê³°Á´ÏÃÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¡£
