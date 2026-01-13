Çò¤¤µð¿Í¤¬¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¤Î¾·æÛ¤ò²èºö¡©¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë´´Éô½¢Ç¤¤â¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡ÖÊÌ³Ê¡×¤«
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¼¡´ü´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤ò¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬º£²Æ¤ËÀµ¼°¤Ê¿·»Ø´ø´±¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ëºÝ¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Æ±»á¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¸½ºß¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¯¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¥¯¥é¥ÖÂ¦¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤â¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÇ®¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¸½¾ìÉüµ¢¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆ°¸þ¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£