19ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î17ºÐ½÷Í¥¤¬À»ÃÏ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¹¤´¤¯¹¥´¶ÅÙ¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª¡×
½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¤¬1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤¬¼¯Åç³Ø±à¹â¤ò3-0¤Ç²¼¤·¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÆ£ºê¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ÎÂè102²óÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ19ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£Ç¯¤â´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Æ£ºê¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
#¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ º£Ç¯¤â´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ pic.twitter.com/AusHMraEO1— Æ£ùõ¤æ¤ß¤¢ / YUMIAFUJISAKI (@FujisakiYumia) January 12, 2026