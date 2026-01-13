¤«¤Ä¤Æ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ£ºê¤µ¤ó Photo/Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¤µ¤ó¤ÎInstagram¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ºê¤æ¤ß¤¢¤¬1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤¬¼¯Åç³Ø±à¹â¤ò3-0¤Ç²¼¤·¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

¸½ºß¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÆ£ºê¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ÎÂè102²óÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ19ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£Ç¯¤â´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤·¤Æ¤¿»þ¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¸«¤Ë¤­¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¯¹¥´¶ÅÙ¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤«¤Ä¤Æ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Æ£ºê¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£