19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç28¥´¡¼¥ë¤â¡Ä¡Ä¡¡µ±¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤ÏMLS¹Ô¤¤¬Ç»¸ü¤Ë
¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Æ¥£¥â¡¦¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤ÎMLS¹Ô¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖHERE WE GO¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢MLS¤Î¥µ¥ó¥Î¥¼¡¦¥¢¡¼¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¥¹¹Ô¤¤òÊó¤¸¤¿¡£
´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢13Æü¤Ë·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡£¿ôÆüÃæ¤ËÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëFW¤Ç¡¢19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ç¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬34»î¹ç¤Ç28¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤½¤Î³èÌö¤òÇã¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÇúÈ¯Åª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï¤Ï3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥Î¥¼¡¦¥¢¡¼¥¹¥¯¥¨¥¤¥¯¥¹¤Ï¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¹¶·â¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥Û¥»¥Õ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÈà¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£