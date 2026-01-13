¡Ö²¶¤Î»Ò¤ò»º¤á¡×¤È¶¯Í×¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ï³°¤Ç½÷Í·¤Ó¡Ä¥¯¥ºÉ×¤«¤éÆ¨¤²¤ëºÊ¤Î·è»à¤Î·èÃÇ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö²¶¤Ë»Ò¤É¤â¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð½ÐÀ¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿È¾¡¼ê¤ÊÏÀÍý¤ÇºÊ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÉ×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ÁÏºîÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÆó¿ÍÁÈ¤ÎÌ¡²è²È¡¢¥Í¥®¥Þ¥è¤µ¤ó(@negimayo3)¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¡Ö»º¤á¥Ï¥é¡×¤·¤È¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÏÉÔÎÑ¡©¡ª¡ÁºÇÄã¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡Ù¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½ÐÀ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä´ª°ã¤¤¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤òÃÇºá¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿¿ÆàÈþ¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¡¦ÃÒ¼ù¤Ë¤è¤ë¼¹Ù¹¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¡£ÃÒ¼ù¤Ï¼«¿È¤Î»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤À¡×¤ÈºÊ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¼«Ê¬¤ÏÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¤â·ÚÊÎ¤¹¤Ù¤¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¿¿ÆàÈþ¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÄâ¼ç´ØÇò¤Î²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬Éã¿Æ¤ËÍÞ°µ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥®¥Þ¥è¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿ÆàÈþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÉã¿Æ¤Ë·ù°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¼«Á³¤È¼«Ê¬¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼Â²È¤ÎÏÄ¤Ê¹½Â¤¤¬¡¢¿¿ÆàÈþ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÀäË¾¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÎ¥º§¤Ï´Å¤¨¡×¤È¤¤¤¦¼Â²È¤Î¼öÇû¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¹¬¤»
Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿¿¿ÆàÈþ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¥º§¤Ï´Å¤¨¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÎ¥º§ÆÏ¤òÇË¤é¤ì¤ë¡£¥Í¥®¥Þ¥è¤µ¤ó¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤ÏÎ¥º§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½¼Â¤Ç¤Ïµö¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤ÇÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥®¥Þ¥è¤µ¤ó¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¿¿ÆàÈþ¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÒ¼ù¤ÎËöÏ©¤ò´Þ¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
ºî¼Ô¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ï·è¤·¤ÆÍÞ°µ¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥è¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÄÊì¤ÈÇ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Í¥®¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢·»¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤¬¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÀï¤¦¿¿ÆàÈþ¤Î»Ñ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Ä¡£¿¿ÆàÈþ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼öÇû¤ò²ò¤¡¢¼«¤é¤Î¹¬¤»¤òÄÏ¤ß¼è¤ë²áÄø¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Í¥®¥Þ¥è(@negimayo3)
