¥¤¥é¥ó¼è°ú¹ñ¤Ë25¡ó¤Î¡ÖÆó¼¡´ØÀÇ¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÂ¨»þÈ¯¸ú¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡¡¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·ÐºÑÅª°µÎÏ¤ò¶¯²½¡¡¥¤¥é¥ó³°Áê¡ÖÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡ÖºÇ½ª·èÄê¡×¤Ç¡¢¡ÖÂ¨»þ¡¢È¯¸ú¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÀïÁè¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´°Á´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤È¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¡¢25¡ó¤Î¡ÖÆó¼¡´ØÀÇ¡×¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê°µÎÏ¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀïÁè¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´°Á´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤ÎÍÑ°Õ¤â¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦¸ÌÀ¤ÊÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
