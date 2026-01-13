FCCL¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖFMV AI Plus+¡×
ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFCCL¡Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤È¶¨¶È¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFMV AI Plus+¡×¤ò1·î21Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤UI¡¿UX¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÆüËÜ¸ì¤Ç´ÊÃ±¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
ÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
¡ÖFMV AI Plus+¡×¤Ï¡¢FCCL¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¡¼¥É·Á¼°¤Ç»È¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢AI¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎAIµ»½Ñ¤òÆüËÜ¸ì¤Ç´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖAI¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢AI¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î²þÁ±¤äº¤¤ê¤´¤È¤Î²ò·è¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëUX¤ÎÀ°È÷¤¬¡¢AI³èÍÑ³ÈÂç¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò°ì¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ÊÃ±¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤ëUI¡¿UX¤ò½Å»ë¤·¤¿¡ÖFMV AI Plus+¡×¤ò³«È¯¡£±Ñ¸ì¤ÎÊÉ¤ä³Æ¼ïAI¥µ¡¼¥Ó¥¹ÁªÂò¤ÎÈÑ»¨¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢Ê¸¾Ï¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»À¼¤Þ¤Ç¤ò°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£À¸³è²þÁ±¤«¤é»Å»ö¡¢³Ø½¬¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¡¢²èÁü¡¢²»À¼¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊAI¥á¥Ë¥å¡¼¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¿·Ãå¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î³èÍÑÎã¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤»È¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ÍøÍÑÎã¡ÊÍúÎò½ñ¼«¸ÊPRÊ¸À¸À®¡Ë
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢FMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ°÷¸ÂÄê²Á³Ê¤¬·î³Û1,100±ß¡¢My Cloud¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô¤¬·î³Û1,980±ß¡£
1·î21Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ·îÊ¬¤ÎÁ´³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤äAmazon¥®¥Õ¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ºÇ¿·AI´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£
