¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡¡ü²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¡Ê£¹²ó£Ô£Ë£Ï¡ËÆ±µé£±°Ì¡¦ÃÓÂ¦½ã¡»¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£±°Ì¡¦ÃÓÂ¦½ã¡Ê£²£·¡Ë¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡á¤¬²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ò£Å¡§£Â£Ï£Ï£Ô¡á¤ò£¹²ó£±Ê¬£µ£¸ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÀïÀÓ¤ÏÃÓÂ¦¤¬£¹¾¡¡Ê£³£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£³Ê¬¤±¡¢ÀÐ°æ¤¬£±£°¾¡¡Ê£·£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ£²Ê¬¤±¡£
¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼°ì·â¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£ÃÓÂ¦¤Ï£³²ó°Ê¹ß¡¢ÀÐ°æ¤Ë±¦¥·¥ç¡¼¥È¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤é¤ì¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡££¸²ó½ªÎ»»þ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢£²¡Á£¶¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÎôÀª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£¹²ó¡¢ÃÓÂ¦¤¬¥í¥ó¥°¤Î±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£ºÆ³«¸å¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆºÆ¤Ó¥À¥¦¥ó¡£½Ö»þ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢°¤Éô¹°¹¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È½àÈ÷¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Öº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£È½Äê¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ì¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ñ¿´¤Î£Ë£Ï·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤È¤Ï£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë£¸²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¡££²£´Ç¯£±£°·î¤ÎÆüËÜÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢£°¡½£³¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£³ÅÙÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤³¤½¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Ï¤ª¤Þ¤±¡£ÀÐ°æÁª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹µ¼¼¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÇË´é¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤â¤«¤Ê¤¨¤¿¡£ºòÇ¯£¶·î¤ËÂè£±»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¦·ýÀ¸¡Ê¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£»î¹çÁ°Æü¤â¡Ö»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àë¸ÀÄÌ¤ê¡¢°¦Â©¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¬¥¦¥ó¤Ë¤âÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤â»Ä¤ë¤ó¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÆ±µé£±£°°Ì¤ÎÃ¤µÈ¼÷°Êµ±¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂçºåÄë·ý¡á¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ°æ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ÈÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤ÎÂÐÀï¤ÎÁ°ºÂ¤Ç¡¢Ã¤µÈ¤¬ÀÐ°æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÓÂ¦¤Ï¡¢½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤ËÃ¤µÈ¤ò¡ÈµÕ»ØÌ¾¡É¤·¤¿¡£¡ÖÀÐ°æÁª¼ê¤ÈÃ¤µÈÁª¼ê¤¬¤ä¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¤µÈÁª¼ê¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥É¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÃ¤µÈÁª¼ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃ¤µÈÀï¤¬¡¢¿·²¦¼Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÌ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¡ÅÄ¡¡À®µª¡Ë