¥É¥ë±ß¡¢°ì»þ£±£µ£¹±ßÂæ¡¡±ß°Â¤¬²ÃÂ®¡¡ÊÆ£Ã£Ð£É¤ÎÈ¿±þ°ì»þÅª¡á£Î£Ù°ÙÂØ½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÇã¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£±£µ£¹±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤Î£±£²·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Ï¡¢Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£²¡¥£·¡ó¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥¢»Ø¿ô¤¬£²¡¥£¶¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¤ò¶¯¤á¤¿¡£¥É¥ë±ß¤â£±£µ£¸¡¥£¶£°±ßÉÕ¶á¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢°ì»þÅª¤ÊÈ¿±þ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤È¤Î¸«Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤È¤ÎÊóÆ»¤«¤é¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥É¥ë¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥É¥ë±ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Áªµó¸å¤Ë½°µÄ±¡¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ðÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼óÁê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Æü¶ä¤Ø¤Î°µÎÏ¤â¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢±ß°Â¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶¯¤¤¾åÃÍÄñ¹³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±£µ£¸±ß¤ò´°Á´¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£¶£°±ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅö¶É¤«¤é¤è¤ê¶¯¤¤¸£À©¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡££±£¶£°±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂÃÆ²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥É¥ë¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¾¤´¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¡×¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î·Ù²ü¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤â¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¤¬°ìÃ¶¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ò»Ï¤á¡¢»Ô¾ì¤Ï°Õ³°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢¥É¥ë¤âÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Æ¹ñ¤Î¶âÍ»³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶¦ÏÂÅÞÆâ¤«¤é¤â°ÛÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤Î¿·µÄÄ¹¤ò»Ï¤á¡¢Á´¤Æ¤Î»ØÌ¾¤òÁË»ß¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÇµÕ¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤¬±ó¤Î¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ïº£·î¤È£³·î¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£´·î¤â£´£°¡óÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤Ë¼ã´³¸åÂà¡£¼¡²ó¤Ï£¶·î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï£±£µ£¸¡¥£µ£°±ß¤Ë´ÑÂ¬¡£
13Æü¡Ê²Ð¡Ë
158.50¡Ê6.3²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
