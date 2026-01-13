¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬½é²ó¤«¤éÇ÷¿¿¤Î±éµ»¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¶«¤Ó¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ë
¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Í¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡£ ¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤À¤±¡¢²¿¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£»´¤á¡£ËèÆü¡¢»´¤á¡£ËèÆü¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡»ÖÅÄÌ¤Íè¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¶«¤Ó¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë½é²óÊüÁ÷¡£
¡¡Îø¤â»Å»ö¤âÌ´¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿Îø¤â»Å»ö¤âÌ´¤â¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥é¥µー½÷»Ò¡¦Ì¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢2036Ç¯¤«¤é¡ÈÌ¤Íè¤ÎÂ©»Ò¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ë5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀßÄê¤À¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤À¡£18ºÐ¤Î»þ¡¢¡Ö30¤Þ¤Ç¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÙ»³¸©¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿Ì¤Íè¡£¤·¤«¤·¡¢10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤º¡¢·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¤¥È¤È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤Î·àÃÄ°÷¤Ç¤¢¤ëºù»Ò¡ÊÆ£¸¶¤µ¤¯¤é¡Ë¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¡¢¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡×Á³¤ê¡¢¡È¥Þ¥¹¥ª¡É¤³¤ÈÂÀ°ì¡ÊµÈÂ¼³¦¿Í¡Ë¤Î¡ÖÅìµþ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×Á³¤ê¡¢¥°¥µ¤Ã¤È¤¯¤ëÂæ»ì¤¬Â¿¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤¬µòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤Î²¼ËÌÂô¤Ë¼Âºß¤¹¤ëºÇ¤âÎò»Ë¤Î¸Å¤¤¾®·à¾ì¤À¡£²¼ËÌÂô¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Çµï¾®²°¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ê¤É¤¬½¸¤¤¡¢Ì´ÄÉ¤¤¿Í¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÁ°¤Ç¥Ó¥éÇÛ¤ê¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼êÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤ÈâÁ¤·¤¯»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢Åìµþ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÁêÅö¤Ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì´¤À¤±¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÖÅÄ¤¬¡Ø14ºÍ¤ÎÊì～°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿～¡Ù¡Ê2006Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç±éºî¤ÇÊì¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤µ¤È¡¢Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿´¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤Ï°Æ³°ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ì¤Íè¤ÏÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æü¡¹¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò°Ç±À¤Ë¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿ºù»Ò¤¬±ÇÁüÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼ç±é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÉ¬»à¤Ë°ú¤Î±¤á¤¿Ì¤Íè¡£Ìò¼Ô¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì¤Íè¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ±³¤Ç¤âÌÌÇò¤¤Å¸³«¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ´ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌ¤Íè¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¾º¿Ê¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤â¤¤Ã¤È¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ß¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦Ì¤Íè¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤±¤É¡¢Ì¤Íè¤Ï¼«Ê¬¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤½¤Î¾Þ»¿¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡·àÃÄ¤ÎºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¾®¤µ¤ÊÉÔ±¿¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤¬ÂùÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÉÁ¼Ì¤Ë´û»ë´¶¤¬¤¢¤ê²á¤®¤¿¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£Ì¤Íè¤ÏÌ´¤òÄü¤á¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤«¤é»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Àµ¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ë¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ñ¥ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤¬»Ò¤É¤â¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ëµã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÌ¤Íè¤ò¡¢¡Ö¤À¤ó¤Ê¤¤¡¢¤À¤ó¤Ê¤¤¡×¤È°Ö¤á¤ëñ¥ÂÀ¡£¡Ö¤À¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢ÉÙ»³ÊÛ¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£10Ç¯¸å¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢Ã¯¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤âº£¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤À¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ë´¤Éã¤«¤é¶µ¤ï¤ê¡¢¡ÈÌ¤Íè¡É¤ÎÌ¤Íè¤¬ñ¥ÂÀ¤Ë¶µ¤¨¤¿¤½¤ÎËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÌ¤Íè¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡ñ¥ÂÀÌò¤ÎÅ·ÌîÍ¥¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌó200¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¡¢¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÂæ»ì²ó¤·¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¡Ö¤À¤ó¤Ê¤¤¡¢¤À¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¶Á¤¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ë¿´¤Þ¤ÇÉï¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¸½Å·ºÍ»ÒÌò¤Îî°íð¤À¡£
¡¡ñ¥ÂÀ¤ò¼«Ê¬¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ÎÂ©»Ò¤À¤È³Î¿®¤·¤¿Ì¤Íè¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êñ¥ÂÀ¤¬¡È¤Þー¤¯¤ó¡É¤È¸Æ¤ÖÌ¤Íè¤ÎÉ×¤ÎÀµÂÎ¤À¡£¸õÊä¤Î°ì¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤ÎÃÄÄ¹¤Ç¸µÎø¿Í¤Î¾À¸¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¡£¾¯¤··ÚÇö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥É¥é¥¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÈÖÌ¤Íè¤Ë¶á¤·¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢ñ¥ÂÀ¤¬¾À¸¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤è¤½¤è¤½¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¤Þー¤¯¤ó¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡£¤½¤ì¤È¤â10Ç¯¸å¤ÏÉ÷ËÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡£Âè2ÏÃ°Ê¹ß¡¢¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¸åÇÚÇÐÍ¥¤Î¿¿¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÇÊÝ°é»Î¤Î¾¾²¬¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
