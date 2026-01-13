日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。1月13日（火）の放送では、スタジオゲストに郄地優吾（SixTONES）、滝沢カレン、千秋、YOUを迎えた。

当記事では、1月13日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■モチはどこまで伸びるのか？どんどん伸びて4m50cmを記録

「モチはどこまで伸びるのか？」という疑問を、昨年のM‐1で準決勝に進出したひつじねいりが検証した。2人が立てた目標は2026年にあやかって2026cm＝約20m。これはビル7階に相当するというとんでもない長さ。ひつじねいりは、より長く伸びるモチにするための情報を各方面から集めモチ作りに取り組む。

まずモチをゆでてこねてみると、90cmまで伸ばすことに成功。食を研究する専門家に聞くと、砂糖を加えると保水力があり柔らかさが持続するとのこと。さらに、より多く水分を取り込んだモチにするため、モチ米をふかしてついた方がいいという。モチ作りに真剣に取り組むひつじねいりの様子を見たせいやは「モチに向き合った芸人は初や」と感心。

ひつじねいりは、一晩水につけたモチ米と、モチが伸びるのに役立ちそうな食材を用意してモチつきを敢行。さまざまな組み合わせを試したところ、トルコアイスに使われる粘り気のある食材・グァーガムと、普通の砂糖より粒子が細かいトレハロースを混ぜ合わせることで、保水性と粘性に富んだ最強のモチが誕生した！

そして迎えた検証当日。最強のモチを限界まで伸ばせるよう高所作業車を用意。さらに、大量に作ったモチをムダにしないために大食いタレント・もえのあずきを招き、余ったモチを食べてもらうことに。

準備万端で検証がスタート！ひつじねいり・松村祥維が高所作業車に乗りモチを伸ばしていくが、すぐに切れてしまう。気温6℃の屋外で行われたため、モチがすぐに冷えて固まり思うように伸びないという誤算で、ひつじねいりとスタッフは悪戦苦闘。伸ばし方を試行錯誤するもののまったくうまくいかず、ロケ時間は延びて日没となりナイター状態で検証は続く。ディレクター1年目のスタッフが、材料の配合を工夫して必死にこねた自信のモチをひつじねいりに託す。すると、そのモチはどんどん伸びて4m50cmを記録！

今回の検証は「モチは4m50cm伸びるが、室内でやればよかった」という結果となった。

■昭和のホットケーキの“謎のレシピ” 約60年前の作り方を検証

番組のさらなる飛躍を目指し、新企画が登場。今回は、大阪にある喫茶店のマスターのお悩み解決に協力。

マスターが喫茶店を開くためにレトロな物件を見つけたところ、その庭で缶に入った古い喫茶店メニューのレシピを発見。その中にあったホットケーキのレシピに書かれていた材料と分量で作ってみたもののうまくできない。マスターはこのレシピのホットケーキを再現したいのだが、作り方の部分が欠損していた。「この謎のレシピを正しく作れる人に会いたい」というマスターの依頼を受けて、番組スタッフは調査を開始。

レシピには“関西喫茶専門学院”という記述があり、このワードをネット検索するものの情報はまったくなし。調査を進めると、辻調理師専門学校にたどり着く。辻調理師専門学校に問い合わせると、関西喫茶専門学院の設立が昭和41年と判明。レシピは約60年前のものとみられた。

その頃から喫茶店を営む人なら、謎のレシピのホットケーキを再現できるのでは？という仮説を立て、さらなる調査によって、ある喫茶店にたどり着く。その店を訪ねて店主に謎のレシピを見せると「ホットケーキはこの分量で作っている」と驚きの答えが返ってきた！店主は、その作り方を番組にも教えてくれることを快諾。

依頼人のマスターも呼び、謎のレシピでのホットケーキ作りを学ぶ。謎のレシピのベーキングパウダーは現代のレシピの3分の1の量で、現代の一般的な焼き方だとホットケーキはふくらまない。60年前の作り方では、小麦粉とベーキングパウダーを先に合わせて、その粉をふるいにかける。ふるうことで粉が空気をまとい、ベーキングパウダーも均等に混ざるため少量でもふくらむという。卵4個を使うのも生地が固くなってふくらまない原因だったが、卵をハンドミキサーでしっかり混ぜることで解決。卵白にはかき混ぜると空気を閉じ込める性質があり、焼くと閉じ込められた空気が膨張してふくらむという。

焼く時は熱伝導がよくムラなく焼ける銅板を使用し、片面10分かけてじっくり焼くとふっくらと仕上がる。これには依頼人のマスターも大感激で、お悩みは解決！後日、依頼人のマスターは作り方の練習を重ね、60年前のホットケーキを店のメニューに加えた。

スタジオでは、ゲストの郄地、滝沢、千秋、YOUが室町時代のなぞなぞにチャレンジした。室町時代に書かれた日本最古のなぞなぞ本とされる「後奈良院御撰何曾（ごならいんぎょせんなぞ）」には、言葉遊びを使った、現代でも通用するなぞなぞが多く書かれている。

室町時代のなぞなぞはいずれも難問ばかり。中でも、SixTONESとして「高校生クイズ」パーソナリティの経験者である郄地に期待がかかる。出題は「紫のうえかくれしみぎりに源氏のあとをとどめしはいかに」。問題文に困惑する郄地に「漢字の“紫”の上の部分を隠し、“源氏”の後ろの部分をとどめる」というヒントが。正解が“糸”と“氏”を合わせて“紙”と聞いて、郄地は「あー！そういうことか!!」と叫ぶ。「こんなに難しいものを当時の子どもたちがやっていたんだなと。『パンはパンでも…』とか、現代のなぞなぞが恥ずかしくなる」という滝沢をはじめ、一同は室町時代の人々の知性に驚いていた。

