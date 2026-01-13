ÊÆ12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¡2.7¡ó¾å¾º
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµîÇ¯12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤¹¤ë2.7¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ï«Æ¯¾Ê¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.7¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤Ï11·î¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿»Ø¿ô¤Ï2.6¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CNBC¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤¬·Ç¤²¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨2¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¡¢Êª²Á¾å¾º¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FRB¤Ïº£·î27Æü¤«¤é¶âÍ»À¯ºö¤ò·èÄê¤¹¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤ÇÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶ÛµÞÀ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÄã¿å½à¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÍø¤òÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ÆÍ×µá¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£