¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£ÉÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¼Äºê¸µ»Ö¡¡¶¯É÷²¼¤Ç£²¡¢£±Ãå¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤âÄ´À°¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Ç£É¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£³Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢£±£Ò¤«¤é°ÂÄêÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Äºê¸µ»Ö¡Ê£³£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£Á°È¾£³£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¼ê·ø¤¯º¹¤·¤Æ£²Ãå¡£¸åÈ¾£¸£Ò¤ÏÈÄ¶¶ÐÒ²æ¤¬£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¹¶¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å¸³«¤òÆ¨¤µ¤º¡¢º¹¤·¤Æ£±Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡½®Â¤Ï¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤âÄ´À°¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÅª¤Ë¤ÏºÇÄã¸Â¤Ï¤¢¤ë´¶¤¸¤ÇÉáÄÌ¡£¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÂÎ´¶¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÅ¶¨¤Ï¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡¡£³Áö£µ¡¢£²¡¢£±Ãå¤ÇÍ½Áª¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢£²£°£±£¶Ç¯£±£°·î½»Ç·¹¾¹â¾¾µÜµÇ°°ÊÍè¤Î£Çµ³Í¤ê¤Ø¡¢£³ÆüÌÜ£¶ÏÈ¤¬ÀµÇ°¾ì¤À¡£