¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡ÛÌÚ²¼æÆÂÀ ¥¿¥¤¥à0.1ÉÃº¹¡ª£²°ÌÍ¥½Ð¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖºÆ·úÆôºê¾ë£·¼þÇ¯µÇ°ÇÕ¡×¤Ï£±£³Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£³ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨¾å°Ì£¶¿Í¤¬Í¥½Ð¤È¤Ê¤ëº£Àá¡£ÌÚ²¼æÆÂÀ¡Ê£³£´¡áÂçºå¡Ë¤Ï£³£Ò¤Ç¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·£±Ãå¡¢£±£±£Ò¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²¤ÈÏ¢¾¡¤ÇÍ½Áª¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀÎ¨£¹¡¦£°£°¤È¤·¤ÆÎÓÈþ·û¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¾å°ÌÃå½ç¤Î¿ô¤âÆ±¤¸¡££³¼þ¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥à£°¡¦£±ÉÃº¹¤Ç£±°Ì¡¦ÎÓ¡¢£²°Ì¡¦ÌÚ²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï£±£±£Ò¤Ç£±Ãå¤Ê¤é¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥à¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¿åÌÌ¤À¤·¡¢¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ó°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¡¢Éé¤±¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï³ä¤È½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀû²ó¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£