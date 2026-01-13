MORE STAR¤Î±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÂÎ¸³¡ÖÈè¤ìÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
ºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î9¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MORE STAR¤Î±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ê18¡Ë»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡Ê18¡Ë¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡Ê17¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡õ¥·¡¼¤Ç14Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÇ¤âÂÎ¸³¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡ÖÀä¶«·Ï¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥¿¥ï¥Æ¥é¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç10²ó¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÆÃÊÌÈÇ¤ÏÆ°¤¤¬ºÙ¤«¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾è¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¡£¿¹ÅÄ¤â¡Ö¥¿¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥é¡¼¡×¤Ï¤Þ¤ÀÀä¶«·Ï¤Ë¾è¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®³Ø3Ç¯»þ¤ËÂÎ´¶¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡Öµ×¡¹¤Ë¾è¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¡£Ç¾½Á¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤ì¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
3¿Í¤ÏFRUITS ZIPPER¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£¸å¤ÎÈôÌö¤òÁÀ¤¦´üÂÔ¤Î¿·À±¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥ë¡¼¥È¤¬¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£±óÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¿¤¤»þ¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤âÈè¤ì¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥°¥ë¡¼¥È¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
3¿Í¤Ï¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼Ìò¤ÎÇÐÍ¥¶áÆ£Íº²ð¡Ê33¡Ë¤È¶¦¤Ë±àÆâ¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤È»³ËÜ¤Ï12·î¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òË¬¤ì¡¢¿©¥ê¥Ý¤Ê¤É¤ò½éÂÎ¸³¡£Åö»þ¤Ï¸¦µæÀ¸Åª°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎKAWAII LAB.MATES½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó1¶ÊÌÜ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¡¢¡Ö2·î¤ËÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡È¤ª·»¤µ¤ó¡É¤é¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¾±à¤Ç3·î¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×Âè5ÃÆ¡Ö¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×Âè3ÃÆ¤¬³«»Ï¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¥·¥ç¡¼¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£4¿Í¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£