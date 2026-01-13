¡Ö¥Úー¥Ñー¼Ö¸¡¡×¤ÇÉÔÀµ¤ËÍø±×¤«¡¡°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤é3¿Í¤òÂáÊá
É¬Í×¤Ê¸¡ºº¤ò¤»¤º¤Ë¼Ö¸¡¤òÄÌ¤¹¡Ö¥Úー¥Ñー¼Ö¸¡¡×¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç°¦ÃÎ¸©¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¹Ô»È¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷²ñ¼Ò¡Ö¤Ë¤à¤é¼«Æ°¼Ö¡×¤ÎÌò°÷¡¢Àîºêµ®É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤È¼«Æ°¼Ö¸¡ºº°÷¤ÎÇßÅÄËÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤éÃË3¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¬Í×¤ÊÅÀ¸¡¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µõµ¶¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¼Ö6Âæ¤Î¼Ö¸¡¤òÉÔÀµ¤ËÄÌ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î1·î¤«¤é9·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1700Âæ¤Î¼Ö¸¡¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ5ÇÜ°Ê¾å¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢3¿Í¤¬µîÇ¯°Ê¹ß¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
