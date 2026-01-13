¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡¡ÎòÂå6°Ì¤Î¹âÎð¾ºµé¤ØÁ°¿Ê¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤Î»Õ¾¢¤¬57ºÐ¤ÇÊ³Æ®
¡¡¾´ý¤Î¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¡¢Ì¾¸Å²°¾´ýÂÐ¶É¾ì¤ÇÂè84´üCµé1ÁÈ½ç°ÌÀï¤ËÎ×¤ß¡¢ÃæÀîÂçÊåÈ¬ÃÊ¡Ê57¡Ë¤Ë109¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Äï»Ò¤ÇÌ¾¿Í°Ì¤ò»ý¤ÄÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡á6´§¡á¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢Aµé¡¢Bµé1ÁÈ¡¢Bµé2ÁÈ¡¢Cµé1ÁÈ¡¢Cµé2ÁÈ¤È·×5³¬µé¤¢¤ë½ç°ÌÀï¡£Cµé1ÁÈ¤Ï¿ùËÜ¤é5¿Í¤¬6¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¡¢½ç°Ì1°Ì¤Î¿ùËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎòÂå6°Ì¤Î½ç°ÌÀï¤Ç¤Î¹âÎð¾ºµé¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÎCµé1ÁÈ¤ÏÁíÀª31¿Í¤¬Ç¯ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ10¶É¤º¤Ä»Ø¤·¡¢3ÏÈ¤Î¾ºµéÏÈ¤òÁè¤¦¡£ËÜ»æ¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ùËÜ¤¬¾ºµé¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÖÂ¼¸µ»Ê¶åÃÊ¤¬60ºÐ¤ÇAµé¤Ë¡¢¿¹¶åÃÊ¤ÈÆâÆ£¹ñÍº¶åÃÊ¤¬59ºÐ¤ÇBµé1ÁÈ¤Ë¡¢¾¾²¼ÎÏ¶åÃÊ¤¬59ºÐ¤ÇBµé2ÁÈ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄÍÅÄÀµÉ×Ì¾ÍÀ½½ÃÊ¤¬58ºÐ¤ÇAµé¤Ë¾ºµé¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯½ç°ÌÀï¤Î¹âÎð¾ºµé¡£ÎòÂå6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê2¶É¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Ï¿ùËÜ¤ÎÀè¼ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Ê¤¬¤é²£Êâ¼è¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁá¡¹¤ËÂç¶ð¸ò´¹¤È¤Ê¤ëÍðÀï¤ËÆÍÆþ¡£ÃæÀî¤ËÀè¤ËÎµ¤òºî¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2Ëç³Ñ¤ÇÃæÀîÎµ¤ò¸å¼ê¿Ø¤ØÄÉ¤¤ÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï²¦¼êÎµ¤ò·è¤á¤ÆÅêÎ»¤ØÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£