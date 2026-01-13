MORE STAR»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡¡Ì´¤Î¹ñ¤È¡ÈWITH KAWAII¡ÉÀÀ¤¦¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×
FRUITS ZIPPER¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤éºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î9¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MORE STAR¤Î±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ê18¡Ë»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡Ê18¡Ë¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡Ê17¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡õ¥·¡¼¤Ç14Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÂÎ¸³¤·¡¢Ì´¤Î¹ñ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈWITH KAWAII¡É¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼Ìò¤ÎÇÐÍ¥¶áÆ£Íº²ð¡Ê33¡Ë¤È¶¦¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×Âè5ÃÆ¡Ö¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¡£¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬Ì´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±àÆâ¤Ï¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥¯°ì¿§¤Ë¡£3¿Í¤â¡Öº£Æü¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Ç·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅý°ì¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
±óÆ£¤È»³ËÜ¤Ï12·î¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òË¬¤ì¡¢¿©¥ê¥Ý¤Ê¤É¤ò½éÂÎ¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¸¦µæÀ¸Åª°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎKAWAII LAB.MATES½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£±óÆ£¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÉáÃÊÍè¤ë»þ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡ÖMORE STAR¤È¤·¤ÆÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥å¡¼¥¤¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¡¦¥ë¡¼¥¤¤Î¥°¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥È¤Î¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë¤È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥é¥¤¥Á¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»î¿©¡£±óÆ£¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤¹¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£½éÅÐ¾ì¤â¿¹ÅÄ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Á¤´¤Î²Ì¼Â¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´Å¤¤¤±¤É¡¢´Å¤Ã¤¿¤ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥·¥å¡¼¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ï¡¼¥È·Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×Âè3ÃÆ¤¬³«»Ï¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¥ó¥É¥ê¥¨¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍÈ¤²²Û»Ò¥¥¢¥Ã¥±¥ì¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡Ë¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¤â»î¿©¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸ÃÏ¤â´Å¤¯¤Æ¡¢Ãæ¿È¤â´Å¤¯¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬·ë¹½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥â¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´¥Áç¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤àÍÑ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ç¥³¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¿¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Æ¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥¢¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÇ¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¥·¥ç¡¼¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×¤Ê¤É¤â´Õ¾Þ¡£»³ËÜ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÆüÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ÇÀÅ²¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë¤¢¤ß¤È¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¿©¥ê¥Ý¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ·±¤ÎÀ®²Ì¤¬¾¯¤·¤Ï½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËKAWAII¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWITH KAWAII¡×¤Ë¤â¤«¤±¡Ö¥°¥Ã¥º¤â¿©¤ÙÊª¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¡ØWITH KAWAII¡Ù¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¾±à¤Ç3·î¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£4¿Í¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£