¥ì¥¢¥ë¿·»Ø´ø´±¤¬½é²ñ¸«¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¡¡Áª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÇ®°Õ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬¡¢½¢Ç¤¸å½é²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£13Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×Àï¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë¼ºÂ®¡£¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Î·è¾¡Àï¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤¿2Æü¸å¤Î12Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿42ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ëº£µ¨¤Î¸åÈ¾Àï¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿20Ç¯´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¡£¼«Ê¬¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Ë¾¤à¸Â¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÙ¡¹»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¥¨¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£¡Ö²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¤¤·¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¾¡Íø¡¢¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤·Â³¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤ÎDNA¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´¶¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç³Ø¤ó¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¤Ø¤ÎìÅÍß¤µ¤òµá¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
