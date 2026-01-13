½ï·ÁÆØ¡¢Éã¡¦Ä¾¿Í¤ÈÆ±¤¸ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¡¡¼ã¤¤º¢Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á ¢¨Á´ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢FOD¤Çseason2ÆÈÀêÇÛ¿®)¤ÎÂè1ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½ï·ÁÆØ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Éã¡¦½ï·ÁÄ¾¿Í¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Î¼ã¤¤º¢¤ÎÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
½ï·ÁÆØ
º£ºî¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£½ï·ÁÄ¾¿Í¤Ï¡¢¹Êó²Ý£²·¸¤Î·¸Ä¹¡¦°ÂÆ£Ä¾»ÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ï·ÁÆØ¤Ï¡¢°ÂÆ£¤¬¹Êó¤ËÍè¤¿ÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¡È²áµî¤Î»ö·ï¡É¤Ç¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÁÜºº°ì²Ý¡¦·º»ö»þÂå¤Î°ÂÆ£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡û½ï·ÁÆØ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÉã¤Î¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î»ö·ï¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Î°ÂÆ£¤¬Êª¸ì¤È¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼ç±é¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Ï¡Öº£ºî¤Ï¡¢»ö·ï²ò·è¤ÎºÇÃæ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦¿·Ê¹¼Ò¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¾ðÊó¤ò¤¤¤«¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÇÉ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤È¤¤¤¦µðÂçÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤´¤á¤¯¤·¤¬¤é¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤âÉÁ¤¯·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
