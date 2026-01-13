ÃÓÂ¦½ã¤¬¶¯Îõ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇµÕÅ¾TKO¡ª¡¡ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¤È¤Î»°ÅÙÌÜÂÐ·èÀ©¤·¿·²¦¼Ô¤Ë¡¡¼¡Àï¤ÏÃ¤µÈ¼÷°Êµ±Àï¤ò´õË¾
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡¡ÃÓÂ¦½ã¡ÔTKO9²ó1Ê¬58ÉÃ¡ÕÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¡Ê2026Ç¯1·î13Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÃÓÂ¦½ã¡Ê27¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÀÐ°æÅÏ»ÎÌé¡Ê24¡áRE:BOOT¡Ë¤ËµÕÅ¾9²óTKO¾¡¤Á¤Ç¿·²¦¼Ô¤Ë¡£24Ç¯10·î¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Î¡¢Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢26Ç¯ºÇ½é¤Î¶½¹Ô¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤ÏÃÓÂ¦¤¬13Àï9¾¡3KO1ÇÔ3Ê¬¤±¡¢ÀÐ°æ¤¬14Àï10¾¡7KO2ÇÔ2Ê¬¤±¡£
¡¡¹ë²÷¤ÊKO·à¤Ç»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃÓÂ¦¤Ï2²ó¤Ëº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò´éÌÌ¤Ë¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤éÀÜ¶áÀï¤Ç¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò²¿ÅÙ¤â¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÀÐ°æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¼ê¿ô¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Î®¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿9²ó¡£°ì½Ö¤Î·ä¤«¤é±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ³«¸å¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤ÇÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Êº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡£ÀÐ°æ¤Ï¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï10¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÀÐ°æ¤È¤Î»°ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ½Äê¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê»î¹çÁ°¤«¤é¡Ë¥Û¥ó¥Þ¤ËÅÝ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤¿¡£¡Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ëÁê¼ê¤ò¸«¤Æ¡Ë¡È¤³¤ì¤¤¤±¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡ª¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¹µ¼¼¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¡£Ç¯ËöÇ¯»ÏÊÖ¾å¤ÇÃ´Åö¤Î°¤Éô¹°¹¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ïº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òËá¤¡¢¡Öº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÎý½¬ÄÌ¤ê¤Îº¸¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¾Ð´é¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÆ±Ìç¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡ÖÄéÀèÇÚ¤Ë¤Ï»äÀ¸³è¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¾®¼êÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦Äé¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤³¤Î»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤¿¡×¤È°ì´Ý¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡°¦Â©¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¦·ýÀ¸¡Ê¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÉã¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢²÷¾¡¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ï¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ç°¦Â©¤òÊú¤¾å¤²Í¸À¼Â¹Ô¡£Æþ¾ì»þ¤Ï¡Ö·ýÀ¸¡×¤ÈÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥¬¥¦¥ó¤Ç¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×Éã¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Á°²¦¼Ô¤ÎÀÐ°æ¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢¸µWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¡Ê55¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç¸½ÆüËÜÆ±µé10°Ì¡¦Ã¤µÈ¼÷°Êµ±¡Ê29¡áÂçºåÄë·ý¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¡£¡ÖËÍ¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¡×¤È5·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÁ°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê28¡áM¡¦T¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤ë¡¢Âç·¿¶½¹Ô»²Àï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÀÐ°æ¤Ï½êÂ°¥¸¥à½é¤Î¼çºÅ¶½¹Ô¤Ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£½ªÈ×¤ËÎÏ¿Ô¤¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë26Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬ÌµÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£»î¹ç¸å¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£