²È½ÐÃæ¡¢8ºÐÇ¯¾åÈà»á¤Î¼Â²È¤ÇÆ±À³¤·Ç¥¿±¡Ä¡È15ºÍ¤ÎÊì¡É¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¸·¤·¤¤¸½¼Â¡Ö¤ª¶â¤Î±ç½õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡¿Æ¤È¤ÎÉÔÃç¤«¤é²È½Ð¤ò·è¹Ô¤·¡¢8ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤Î¼Â²È¤ÇÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤ÇÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö15ºÍ¤ÎÊì¡×¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û8ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡õÇ¥¿±Ãæ¤Î¤ªÊ¢
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸½ºß33ºÐ¤Î¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î15ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÈÉÔÃç¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï²È½Ð¤ò¤·¡¢Åö»þ23ºÐÁ°¸å¤À¤Ã¤¿8ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤Î¼Â²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¤¥È¤ÎµÙ·ÆÃæ¤ËÂç¹¥Êª¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÇ¥¿±2¤«·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»º¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º½Ð»º¤ò·è°Õ¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤Ï¤Û¤ÜÀä±ï¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤È¿ÂÐ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÈà¼«¿È¤Î·è¿´¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤Èµö¤·¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î±ç½õ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤Ê¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡16ºÐ¤ÇÆþÀÒ¤·¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶ìÆñ¤¬½±¤¦¡£½Ð»º¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿»þ´ü¡¢É×¤¬»Å»ö¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆÍÁ³Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬Æ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢ËÜÍè¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤¤Éþ¤Ç¤ªÊ¢¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é°û¿©Å¹¤ä¹©¾ì¤ÇÎ×·î¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¡£3·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Ä¹ÃË¡¦¤¤¤Î¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢·ì±Õ¤Ê¤É¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¼«ÎÏ¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿·À¸»ù²¾»à¡×¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤½õ»º»Õ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï7¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ëÎ©ÇÉ¤ÊÊì¿Æ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¤·¤¿¸å¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ´Ç¸î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö±ç½õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿15ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö½õ»º»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£