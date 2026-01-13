¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥àà¹çÂÎá¡¡BTS¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×Ã¡¤¯¡ª
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£³Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ¸©¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ò·Þ¤¨¤Æ³¬ÃÊ¡£¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ç¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºÆ¤ÓÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Áà²»³Ú¸òÎ®á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñÃÌ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥É¥é¥à¤Î±éÁÕ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£Á£Ð£Å£Ã¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¥É¥é¥à¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¡ÊÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡Ë¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò£²ÂæÍÑ°Õ¡£
¡¡¥Ð¥¹¥É¥é¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤á¤ë¤è¤¦ÀÄ¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬ÍûÂçÅýÎÎ¤ËÃ¡¤Êý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡ÖÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇºÇÍ¥½¨¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø£Ç£ï£ì£ä£å£î¡Ù¤È£Â£Ô£Ó¤Î¡Ø£Ä£ù£î£á£í£á£é£ô£å¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÎ³Ú¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Ç¥ó¤Ê¤É¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£Ë®³Ú¤Ç¤Ï£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î¥É¥é¥à¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£