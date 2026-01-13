¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¡¢ÊÆ¥³¥¢£Ã£Ð£ÉÁ°Ç¯Èæ¤¬+£²¡¥£¶¡ó¤ÈÍ½ÁÛ²¼²ó¤ë¿¤Ó¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¡¢ÊÆ¥³¥¢£Ã£Ð£ÉÁ°Ç¯Èæ¤¬+£²¡¥£¶¡ó¤ÈÍ½ÁÛ²¼²ó¤ë¿¤Ó¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£±£²·îÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ+£²¡¥£·¡ó¤ÈÁ°²ó¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ÈÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥³¥¢Á°Ç¯Èæ¤Ï¡Ü£²¡¥£¶¡ó¤ÈÁ°²ó¤ÈÆ±¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ+£²¡¥£·¡ó¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï158.90ÉÕ¶á¤«¤é158.60ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼Íî¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1650ÉÕ¶á¤«¤é1.1670Âæ¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï4.19¡óÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ4.15¡ó³ä¤ì¤Þ¤ÇµÞÄã²¼¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.74¡¡EUR/USD¡¡1.1665
¡¡£±£²·îÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ+£²¡¥£·¡ó¤ÈÁ°²ó¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ÈÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥³¥¢Á°Ç¯Èæ¤Ï¡Ü£²¡¥£¶¡ó¤ÈÁ°²ó¤ÈÆ±¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ+£²¡¥£·¡ó¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï158.90ÉÕ¶á¤«¤é158.60ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼Íî¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1650ÉÕ¶á¤«¤é1.1670Âæ¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï4.19¡óÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ4.15¡ó³ä¤ì¤Þ¤ÇµÞÄã²¼¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.74¡¡EUR/USD¡¡1.1665