¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ1·î13Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»ÔÊ¸²½°ä»ºÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Á´¹ñ½ÅÅÀÊ¸ÊªÊÝ¸îÃ±°Ì¡Ê¹ñÊõ¡¦½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë½½»ÍÁÒ°äÀ×¤Î¹Í¸Å³ØÄ´ºº¤Ç¸µÂå¤Î´Ä¹êÀ×¤ò½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸µÂå¤Î´±±ÄÁæ±¿¡Ê¤½¤¦¤¦¤ó¡á¹òÊª¡¦Êª»ñ¤Î¿å¾åÍ¢Á÷¡ËÁÒ¸Ë¤Î¶è²èÇÛÃÖ¤ò¤á¤°¤ëÁ´ÂÎÁü¤ÎÇÄ°®¤¬Âç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡°äÀ×¤ÏÅ·ÄÅ»ÔÉðÀ¶¶è²ÏÀ¾Ì³ÄÃ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸µÂåÁæ±¿»Ë¤Îµ®½Å¤Ê¡Ö¾Ú¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤¬2025Ç¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ³Ø½ÑÈ¯·¡Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡È¯·¡Ä´ºº¤Î¼Â»ÜÀÕÇ¤¼Ô¡¢Õú¾µÎµ¡Ê¤¤¤ó¡¦¤·¤ç¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï²ÏÀ¾Ì³ÄÃÆîÁÒÂ¼¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÁæ±¿ÁÒ¸Ë¶è²è¤ÎÀ¾Â¦¤ÈÆîÂ¦¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÈ¯·¡¡£Æó¤Ä¤ÎÁÒ¸Ë°ä¹½¤ÎÁÏ·úÇ¯Âå¤ÈÊ¿ÌÌÇÛÃÖ¤¬¤Û¤ÜÈ½ÌÀ¤·¡¢ÁÒ¸Ë¶è²èÁ´ÂÎ¤Î·úÀß¤ò¹Í»¡¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êº¬µò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Õú¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÎºÇÂç¤ÎÈ¯¸«¤È¤·¤Æ¡¢ÁÒ¸Ë¶è²è³°¼þ¤ÎÀ¾Â¦¤ÈÆîÂ¦¤Ç·Á¾õ¤ÎÀ°¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê´Ä¹ê¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£³°¼þ¤ÏÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤ÊÇÓ¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¸µÂå¤ÎÁæ±¿ÁÒ¸Ë¶è²è¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÇÛÃÖ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°äÀ×¤Ç¤Ï¡¢À¶Âå°Ê¹ß¤ÎÊè¤¬40´ð¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸µÂå¤Î´ðÁÃ°ä¹½¤Î²¼¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤ä´ÁÂå¤ÎÊ¸²½ÂÏÀÑ¤âÂ¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°äÀ×¤ÎÊÔÇ¯¾å¤Î¶õÇò¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢Å·ÄÅ¤Î±¿²Ï±è¤¤¤Ë¤ª¤±¤ëÌÀÀ¶»þÂå¤ÎÁòÁ÷½¬Â¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë