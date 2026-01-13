大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が辞職し、ダブルの出直し選に臨む意向を維新の幹部に伝えたことが分かりました。いわゆる「大阪都構想」の3度目の住民投票に進むため、選挙で民意を問いたい考えです。

維新の幹部によりますと、13日午後、大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が辞職の意向を固めたということです。それぞれ、出直し選に出馬し、「副首都構想と大阪都構想について民意を問いたい」としていて、衆議院が解散されれば、同じ投票日とする方針だということです。

大阪都構想は過去に2度、住民投票で否決されています。2度目の否決の際に、吉村知事は「自身が再び挑戦することはない」と話していましたが、去年になり、維新が掲げる「副首都構想」を大阪で実現するためには、「大阪都構想」が必要不可欠だとする考えを示していました。出直し選について、横山市長は…

大阪市・横山英幸市長

「衆議院の解散日程が今後固まっていくと思うので、これに合わせてどうあるべきかを、これまでも選択肢として協議をしてきたところ。あらゆる選択肢を熟考していくことになる」

また、吉村氏は13日午後、記者団に対し、「都構想に再挑戦するのであれば、民主的プロセスが必要。熟考している」と述べていました。