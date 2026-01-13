ÌÄ³¤Í£¡¢¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡¡µï¼ò²°¥·ー¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«³Ë¿´¤ò¤Ä¤¤¤¿ÏÃ¡×
¡¡NHK¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¾®ÌîºêÇµ°¡Ìò¤òÌ³¤á¤ëÌÄ³¤Í£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¤¿¤ËÄ©¤àË¡Äî¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅìµþ¤ÎÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤ò¼¤á¡¢Á°¶¶¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦¾®ÌîºêÇµ°¡¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¡£·º»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯ÁÊÍºáÎ¨99.9%¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤à¤¿¤á¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤ÄºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²À¶½Õ¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤¬¡¢Èà¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢ÌÄ³¤¤Ï¡Ö¾®Ìîºê¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢°ÂÆ²¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢±óÆ£·û°ì±é¤¸¤ëÌçÁÒ¤È¤Îµï¼ò²°¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ë¿´¤ò¤Ä¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤Î¤¢¤ë¥·ー¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿2ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè3ÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·º»ö»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±»ö»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
