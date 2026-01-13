¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡ßÌÄ³¤Í£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¡¡¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¤¬Ìä¤¦¡ÈÀµµÁ¡É¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè2ÏÃ¤ÎÉûÂê¤Ï¡Ö¿¿¼ÂµÁÌ³¤ÈÀ¿¼ÂµÁÌ³¡×¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¾®Ìîºê¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤¬¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡È¿¿¼ÂµÁÌ³¡É¤È°ÍÍê¿Í¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¡ÈÀ¿¼ÂµÁÌ³¡É¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿ÀµµÁ¤Ç¡Ö¤è¤·¡×¤È»×¤¨¤ë·ë²Ì¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¸þ¤¹ç¤¦¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¡É¡¡Â¿ºÌ¤ÊÌòºî¤ê¤Ï¡ÖÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é¾ï¼±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×
¡¡Ì¾Ìç»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ð¥¹¥±Éô°÷¤Î·ªÅÄÆà±û¡Ê»³»þÁï¿¿¡Ë¤¬½ý³²¤ª¤è¤ÓÀàÅð¶µº¶¤Îºá¤Ç¸¡»¡¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢°ÂÆ²¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ëºÛÈ½¤Ë½ÐÄî¤¹¤ë¡£·ªÅÄ¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤«¤é½¸ÃÄ¤ÇÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Â¾¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦È¬ÌÚ°ì´î¡ÊËïÌÚÎèÌï¡Ë¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£·ªÅÄ¤òÊÛ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìîºê¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¡£º£²ó¤ÏÈ¬ÌÚ°ì´î¤¬·ªÅÄÆà±û¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤ò3¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤¬ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°ÂÆ²¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬»ö·ï¤ÎÌ·½â¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄ´¤Ù¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤°ÂÆ²¤¬ÉÔ¿³¼Ô¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢°ÂÆ²¤¬°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ·¤Ö¶âÍß¤·¤µ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦½¸ÃÄÀàÅð¤Ë»ê¤Ã¤¿·ªÅÄ¤ÎÆ°µ¡¤À¡£¾®Ìîºê¤â¤Þ¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾Ú¸À¤òÆÀ¤Æ¡¢¼¹¹Ô´±¤ÎÄÅÂ¼¡Ê»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¡Ë¤Ë¤â°Õ¸«¤òµá¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÀàÅð»ö·ï¤ÎÎ¢¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£·ªÅÄ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥Î¥ß²°¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÃç´ÖÆâ¤Ç¤ÎÅÒ¤±»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬³°Éô¤Ë¾ðÊó¤òÏ³¤é¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£³Ø¹»Â¦¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿¿¼Â¤ò±£¤·¡¢ÅÒÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤âä¯¸ýÎá¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÍÍê¿Í¤¬¼«Ê¬¤ËÉÔÍø±×¤Ê»ö¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¿¿¼ÂµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ì¤Ð°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÎÌ·º¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¿¼ÂµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÛ¸î¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«Åú¤¨¤¬½Ð¤»¤º¡¢¾®Ìîºê¤Ë¤Õ¤È°ÂÆ²¤¬¸ì¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿¿¼ÂµÁÌ³¤ÈÀ¿¼ÂµÁÌ³¡£2¤Ä¤ÎµÁÌ³¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÊÛ¸î¿Í¤ÎºÛÎÌ¼¡Âè¡£»ÊË¡½¤½¬¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡°ÂÆ²¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¤È¤³¤È¤ó¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¡¢¼«¤é¤ÎÀµµÁ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£ËÜÍè¡¢¾®Ìîºê¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÆüËÜ¤Î·º»öºÛÈ½¤Ï¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç99.9¡ó¤ÎÍºáÎ¨¡£Èï¹ð¿Í¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âµß¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÛ¸î»Î¤ÎÈá°¥¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¾®Ìîºê¡£¤½¤ì¤ÏÎ¢ÊÖ¤»¤Ð¡¢Èà½÷¤¬¡ÖÈï¹ð¿Í¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡£¤«¤Ä¤Æ·º»öÊÛ¸î¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥Ü¥Î³èÆ°¡ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤Û¤É¡¢ÍýÁÛ¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¾®Ìîºê¤Ï¸½¼Â¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¿´¤òÀÞ¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¼«¸ÊÊÝ¿È¤ËÁö¤ê¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤Ë¶þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉÔ°Â¤ÈÆ®¤¦¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢ÌçÁÒ¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Î¾®Ìîºê¤Ë´Ø¤¹¤ë±¢¸ý¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê°ÂÆ²¤Ï¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È¤äÆ±Ä´°µÎÏ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÌóÂ«»ö¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¿¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸øÊ¿¤Ë¿Í¤òºÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê°ÂÆ²¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¾®Ìîºê¤Ï½é¿´¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤Æ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ëÈ¬ÌÚ¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¡×¤ò³Ð¤¨¡¢2¿Í¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤¿¾®Ìîºê¤Ï°ì¤Ä¤Î¿¿¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ªÅÄÆà±û¤ÈÈ¬ÌÚ°ì´î¡£¤É¤Á¤é¤âÌ¾Á°¤¬¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ï°ÛÊì·»Äï¤À¤Ã¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç·ªÅÄ¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿Äï¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤«·»¤È¤Ï»×¤ï¤º¤È¤â¡¢·ªÅÄ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£3Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢Êì¿Æ¤È¤âµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë·ªÅÄ¡£ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÒë¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÌÛÇ§¤¹¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ËÀäË¾¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¾®Ìîºê¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¡Ö³Ø¹»¤Ï¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡£¤½¤ì¤Ë»Ò¤É¤â¤Ï¿È¶á¤ÊÂç¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä¤«¤é¡×¤ÈÄÅÂ¼¤Ï¸À¤¦¡£¿È¶á¤ËÃ¯¤â¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤·ªÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¼«Ê¬¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿È¬ÌÚ¤Ï´õË¾¡£¤½¤Î¼ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤Ï¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â²¶¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸ÀÂæ¤Ç¤Î¹ðÇò¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾®Ìîºê¤ÏË¡Äî¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢·ªÅÄ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÈ¬ÌÚ¤Î¼ê¤ò¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¿¿¼ÂµÁÌ³¤ÈÀ¿¼ÂµÁÌ³¤¬¡¢Å·Çé¤Î¾å¤ÇÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÆ²¤Ï¡ÖÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡¢¤½¤ÎÍ±Í½¤Î´ü´ÖÃæÊÝ¸î´Ñ»¡¤ËÉÕ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤è¤·¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¾®Ìîºê¤Ï¡¢Ë¡¤ÈÀµµÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æ¥ß¥¹Áü¤Ë¤â¤¦¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥·¥ó¥á¥È¥êー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÂÆ²¤È¾®Ìîºê¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Ç¤Î¥·ー¥ó¡£°ì¿Í¤Ç»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤ë°ÂÆ²¤Ë¡¢¾®Ìîºê¤¬¡Öº£¡¢²¿¤«¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾®Ìîºê¤Ï°ÂÆ²¤ò¤ï¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë