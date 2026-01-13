¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î³¥¸¶°¥¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î³¥¸¶°¥¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³¥¸¶°¥¤ÎÅÐ¾ì¤ò¸«¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï¤¿¤À¤ÎÁÈ¿¥¤Î»¦¤·²°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¡¢2ÏÃÄøÅÙ¤Ç¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤«Æ¨Ë´¤¹¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤ÎÍÑ°Õ¤·¤¿Å¸³«¤ÏÍ½ÁÛ¤ò´°Á´¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ø¹õ¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÍè¤¿½÷ Âç³Ø¶µ¼ø»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢³¥¸¶¤Ï¥³¥Ê¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Í¡Ù¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤Î¡ØÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡Ù¤¬20Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶²¤é¤¯¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥³°¥¡Ê¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶°¥¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥³¥Ê¥ó¤È³¥¸¶¤¬¶¦¤ËÅÐ¹»¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¡¢¶¦¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£³¥¸¶¤Ï¾ï¤ËÈà¤ÎºÇ¤âÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤À¡£¥³°¥¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥³¥Ê¥ó¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÁïÌÀ¤Ç¡¢¤«¤Ä¿Ä¤Î¶¯¤¤°ÛÀ¤¬¾ï¤ËÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡Ø³¥¸¶°¥¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³¥¸¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢APTX4869¤È¤¤¤¦Ìô¤ÎÀ½Â¤¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ°»ö¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÃ¯¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÄ»³»á¤ÏÌô¤Î³«È¯·Ð°Þ¤ä¥¸¥ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤½¤ÎÌô¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¤¢¤¨¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤é¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³¥¸¶¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÆÇÌô¤òºî¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤ì¤ò½ÅÍ×¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£µÜÌî»ÖÊÝ¡Ê¡á³¥¸¶¡Ë¤¬ÁÈ¿¥¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢Èà½÷¤Ï1¿Í¤Î¾¯½÷¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿Ìô¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÄñ¹³¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÈ¿¥¤Î¶¼¤·¤Ë¶þ¤·¤ÆÌá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï¿Í¤ò»¦¤¹¤¿¤á¤ËÌô¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢³¥¸¶¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Ë¤ÏÍ¦´º¤ÇÁïÌÀ¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤í¤¯²²ÉÂ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ£»¨¤ÊÀ³Ê¤¬Èà½÷¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Ð¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¥¸¶¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤¤¤ËÆ¨Ë´¤òÁª¤Ö¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¥³¥Ê¥ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹©Æ£¿·°ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥³¥Ê¥ó¤Ï·è¤·¤Æ¡ØÎø°¦¤ËÁÂ¤¤¡¢Ìµ¿À·Ð¤ÊÃË¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¼«¤éÌ¿¤òÀä¤È¤¦¤È¤¹¤ë³¥¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥Ê¥ó¤Ï¤¿¤ÀÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ª¥ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÕÃæÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ´ÇÉÂ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ò°Å°Ç¤È¶²ÉÝ¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¡¢¸÷¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥³¥Ê¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³¥¸¶¤¬¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤À¤È¤Ï·è¤·¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¥¸¥ó¤ä¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢»þ¤Ë±ÑÍº»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï³¥¸¶¤ò¡Ø»¦¿ÍÈÈ¡Ù¤È¸Æ¤ÓÎ©¤Æ¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¿¿¤ÎÈÈºá¼Ô¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îä¹óÌµ¾ð¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¤¿¤ÀÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°¥¤ì¤Ê1¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ó¤Îµ¤¸¯¤¤¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¥¸¶¤Ï¼¡Âè¤Ë²áµî¤Î±Æ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¥Ê¥ó¤Ï¾ï¤ËÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÌµ¾ò·ï¤Ê»Ù¤¨¹ç¤¤¤³¤½¤¬¡¢¥³°¥¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎºÇ¤â¿´¤òÂÇ¤ÄÉôÊ¬¤À¤í¤¦¡£2¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÎ¥¤ì¤º¡¢¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ìÊýÅª¤Ê»ÙÇÛ¤ä°ÍÂ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î¿¿¿´¤ÈÌóÂ«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥³°¥¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤Ä¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢2¿Í¤¬±Ê±ó¤ËÎ¥¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤À¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë