¡¡¡Ú¥É¥Ð¥¤¡áµÈ·ÁÍ´»Ê¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï£±£³Æü¡¢¥¤¥é¥óÊÝ·ò¾Ê¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ë¤è¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤Î»à¼Ô¤¬Ìó£³£°£°£°¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â´±¤Ï¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×¤Î»Å¶È¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢»à¼Ô¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î¼£°ÂÍ×°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÀ¯ÉÜÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸»à¼Ô¿ô¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÉôÊó¹ð½ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Í¸¢³èÆ°ÃÄÂÎ¤ÎÊó¹ð¤â´Þ¤á¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ï¼£°ÂÉôÂâ¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é½Æ·â¤·¡¢Â¿¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¯¸¢Â¦¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¡¢¹ñ³°¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¥Ç¥â¤òÀðÆ°¤·¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ä¼£°ÂÍ×°÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹ñ³°¤«¤é¤Î¿¯Æþ¼Ô¤é¤ò»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£