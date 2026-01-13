°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿38ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢4Ç¯È¾¤Î²á¹ó¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¹ðÇò¡Ö¸²Èù¼øÀº¡£ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ç°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¶â¡×¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë²á¹ó¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3ºÐÄ¹ÃË¤Î¼Ì¿¿¡õÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡×¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß3ºÐ¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤Ç¤¢¤ë»þÅì¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼«¿È¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¸²Èù¼øÀº¤È¤¤¤¦¡¢°ìÈÖºÇÂç¤Î¤ä¤Ä¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«Á³Ç¥¿±¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¹âÅÙ¤ÊÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤òÁªÂò¤·¤¿²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»þÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ï4Ç¯È¾¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¼«Á³¤ËÌ¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿VTR¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë»º¤á¤ë¤Î¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼£ÎÅÃæ¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»þÅì¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤«¤é¡Ö²¿¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»þÅì¤Ï¡ÖÆüËÜ¼Ö¤Î¤¤¤¤¼Ö¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´Á³¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÈæÓÈ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿ôÉ´ËüÃ±°Ì¤ÎÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤¿¸½¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þÅì¤Ï¡¢¸²Èù¼øÀº¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Íñ»Ò¤ÈÀº»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼õÀºÍñ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç»ÒµÜ¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¹©¼øÀº¤äÂÎ³°¼õÀº¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¼£ÎÅ¤Î²á¹ó¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Àº¿ÀÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤¿¡£