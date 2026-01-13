「普段、無地ばかり」な人へ！【niko and ...】大人が即シャレる♡「チェック柄ボトムス」

いつもシンプルな無地の洋服を選びがち……。そんな大人女性にこそおすすめしたいのが、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えるチェック柄のアイテムです。今回編集部が注目したのは、カジュアルでデリー使いしやすい【niko and ...（ニコアンド）】のボトムス。こなれ感のあるワイドパンツや、きちんと見えしそうなプリーツスカートなど、大人に似合うアイテムをピックアップしました。

ルーズなシルエットのパンツでこなれ感のあるコーデに

【niko and ...】「2タックペインターアソートパンツ」\6,600（税込）

たっぷりとボリュームのあるワイドストレートシルエットが特徴のペインターパンツは、レッグラインを拾いにくいので着痩せ効果が期待できます。トレンド感のあるチェック柄でコーデに華やぎを与えてくれるパンツなので、冬の一軍になってくれそう。手持ちのトップスと合わせるだけでサマ見えが狙えるので、忙しい大人女性の即戦力にもなってくれる予感。トーンの似たチャコールグレーのスウェットを合わせれば、こなれ感も大人っぽさも備わった最旬ルックに。

チェック柄 × フレアシルエットのスカートで華やかに

【niko and ...】「アソートキルトスカート」\5,280（税込・セール価格）

大人のデイリーカジュアルに取り入れるなら、きれい見えが狙えるチェック柄のプリーツスカートが正解かも。裾にかけて程よく広がるフレアシルエットで、足元まで女性らしい雰囲気をまとえそう。ブラックやベージュなど上品な色展開なのも大人には嬉しいポイント。フード付きのブルゾンと合わせれば、トレンド感のあるスポーツミックスな着こなしに。

