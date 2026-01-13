½ï·ÁÆØ¡¢¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ë¤ÆÉã¡¦Ä¾¿Í¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¿Æ»Ò½é¶¦±é¡¡°ÂÆ£Ä¾»Ê¡ÊÄ¾¿Í¡Ë¤Î¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜÆü1·î13ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡ËÂè1ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ï·ÁÆØ¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Éã¡¦½ï·ÁÄ¾¿Í±é¤¸¤ë°ÂÆ£Ä¾»Ê¤Î¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅìµþP.D.¡Ù¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼ÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼´°À®
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£
¡¡½ï·ÁÆØ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í±é¤¸¤ë°ÂÆ£Ä¾»Ê¤Î¼ã¤¤º¢¡£°ÂÆ£¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÆ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í¤È¤½¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë½ï·ÁÆØ¤¬¿Æ»Ò¤Ç±é¤¸¤ë¡£ÆØ¤Ï¡¢°ÂÆ£¤¬¹Êó¤ËÍè¤¿ÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¡È²áµî¤Î»ö·ï¡É¤Ç¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÁÜºº°ì²Ý¡¦·º»ö»þÂå¤Î°ÂÆ£Ìò¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ï·ÁÆØ¤Ï¡¢¡ØÎ¦²¦¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿Amazon Prime Video¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø¤é¡¦¤«¤ó¤Ñ¤Í¤é¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿µþ±Ç¥¢¡¼¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê2026Ç¯¡¿NHK¡Ë¤Ç¿¥ÅÄ¿®À¡Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ç¤¢¤ë½ï·ÁÄ¾¿Í¤È¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØMAGI-Å·Àµ¸¯²¤¾¯Ç¯»ÈÀá-¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¿Amazon Prime Video¡Ë°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡½ï·ÁÆØ¤Ï¡ÖÉã¤Î¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î»ö·ï¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Î°ÂÆ£¤¬Êª¸ì¤È¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
