¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎÆñÌä¤Ê¤¾¤Ê¤¾Ä©Àï¡¡Àµ²òÊ¹¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡Ö¤¢¡¼¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«!!¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦⋯¡ª¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¹âÃÏÍ¥¸ã
¡¡ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹Æ±ÈÖÁÈ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ç¡¢¹âÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¢Àé½©¡¢YOU¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼¼Ä®»þÂå¤Î¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡¼¼Ä®»þÂå¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¤Ê¤¾¤Ê¤¾ËÜ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø¸åÆàÎÉ±¡¸æÀñ²¿Á½¡Ê¤´¤Ê¤é¤¤¤ó¤®¤ç¤Ê¤¾¡Ë¡Ù¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¸½Âå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤¬Â¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¼Ä®»þÂå¤Î¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆñÌä¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£·Ð¸³¼Ô¤Î¹âÃÏ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡½ÐÂê¤Ï¡Ö»ç¤Î¤¦¤¨¤«¤¯¤ì¤·¤ß¤®¤ê¤Ë¸»»á¤Î¤¢¤È¤ò¤È¤É¤á¤·¤Ï¤¤¤«¤Ë¡×¡£ÌäÂêÊ¸¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¹âÃÏ¤Ë¡Ö´Á»ú¤Î¡È»ç¡É¤Î¾å¤ÎÉôÊ¬¤ò±£¤·¡¢¡È¸»»á¡É¤Î¸å¤í¤ÎÉôÊ¬¤ò¤È¤É¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤¬¡£Àµ²ò¤¬¡È»å¡É¤È¡È»á¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡È»æ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¹âÃÏ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«!!¡×¤È¶«¤Ö¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤òÅö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡Ø¥Ñ¥ó¤Ï¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡Ä¡Ù¤È¤«¡¢¸½Âå¤Î¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂìÂô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÆ±¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÃÎÀ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦⋯¡ª¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¹âÃÏÍ¥¸ã
¡¡ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹Æ±ÈÖÁÈ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ç¡¢¹âÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¢Àé½©¡¢YOU¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼¼Ä®»þÂå¤Î¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡½ÐÂê¤Ï¡Ö»ç¤Î¤¦¤¨¤«¤¯¤ì¤·¤ß¤®¤ê¤Ë¸»»á¤Î¤¢¤È¤ò¤È¤É¤á¤·¤Ï¤¤¤«¤Ë¡×¡£ÌäÂêÊ¸¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¹âÃÏ¤Ë¡Ö´Á»ú¤Î¡È»ç¡É¤Î¾å¤ÎÉôÊ¬¤ò±£¤·¡¢¡È¸»»á¡É¤Î¸å¤í¤ÎÉôÊ¬¤ò¤È¤É¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤¬¡£Àµ²ò¤¬¡È»å¡É¤È¡È»á¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡È»æ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¹âÃÏ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«!!¡×¤È¶«¤Ö¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤òÅö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡Ø¥Ñ¥ó¤Ï¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡Ä¡Ù¤È¤«¡¢¸½Âå¤Î¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂìÂô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÆ±¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÃÎÀ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£