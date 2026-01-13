¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÙÂçÍ§²ÖÎø¤¬½Ð±é·èÄê¡¡¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¾À¸¤Î¡Èº£¥«¥Î¡É!?
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤ñ¥ÂÀ¤ò°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡TBSÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¤ª¥«¥Í¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬Îø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÍ§²ÖÎø¤¬±é¤¸¤ëÇòÄ»Ë¨¤Ï¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤äCM¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥â¥Ç¥ë¡£¾À¸¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¿¤ä¤é¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ñ¥ÂÀ¤«¤é¤Ï¡È¥Þ¥Þ¤Î¤ªÍ§Ã£¡ª¡É¤È¤ÎÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·!? º£¸å¤ÎÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢£Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
»×¤¤¤¬¤±¤Ì¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤â¡Ä»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡©
Áá¤¯¤âÂç¥Ô¥ó¥Á¤Î¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦Ì¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤ÎÁ°¤Ë»×¤ï¤ÌµßÀ¤¼ç¤¬¸½¤ì¤ë¡ª
ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤À¤ÈÇ§¤á¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿Ì¤Íè¡£¤·¤«¤·¡¢·àÃÄ¤Î·Î¸Å¤È¥Ð¥¤¥È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëñ¥ÂÀ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨»Ï¤á¤ë¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤À¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢ñ¥ÂÀ¤òº»¿¥¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥¡Ë¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Ì¤Íè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ñ¥ÂÀ¤Ïº»¿¥¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·àÃÄ¤Î¼¡²ó¸ø±é¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£´î¤Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ñ¥ÂÀ¤òÌ¤Íè¤Ëµ¢¤¹ÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Çñ¥ÂÀ¤ÎÊÝ°é±àÃµ¤·¤ËËÛÁö¡£ñ¥ÂÀ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Ç¤Ï¶á½ê¤Î¡Ö¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
±àÄ¹¤ÎÎÉ½ã¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢Ì¤Íè¤â¤Ò¤È°Â¿´Ž¥Ž¥Ž¥¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËÊì¿Æ¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼«Ê¬¤Ïñ¥ÂÀ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¤½¤¦Íî¤Á¹þ¤àÌ¤Íè¤À¤¬¡¢¼ç±é¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ì°Ê¾å·Î¸Å¤ÏµÙ¤á¤Ê¤¤¡ª
È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤ÎÌ¤Íè¤ÎÁ°¤Ë¡¢»×¤ï¤ÌµßÀ¤¼ç¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¡ª
