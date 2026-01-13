¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù½é²ó¤ËÈ¿¶Á¡¡¡È20Ç¯Á°¤ÎÌ¾ºî¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¡ÈÄê¿¦¤Ê¤·¡¢Ãù¶â¤Ê¤·¡¢Èà»á¤Ê¤·¡É¤Î³³¤Ã¤×¤Á¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦µÈÂô¾À¸¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¤Íè¤ËÆ´¤ì¤ë¸åÇÚÇÐÍ¥¡¦ÌðÌî¿¿¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃÄ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍîÁªÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢¤Õ¤È¡Öº£¤¬Ì´¤òÄü¤á¤ë»þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¿¶¤êÊ§¤ª¤¦¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤òÊÒ¼ê¤ËÈÕ¼à¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡½¡½¡£ÍëÌÄ¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¤Á®¸÷¤¬Áö¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢2036Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿Ì¤Íè¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤È¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¡½¡½¡£·ëº§¤âÎø¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ°ìÂÎ!?
¡¡¸ÍÏÇ¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ì¤Íè¤«¤éÍè¤¿Â©»Ò¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÊÝ°é»Î¤Î¾¾²¬Í¥ÂÀ¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¤Íè¤Èñ¥ÂÀ¤Ë¤è¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡ÉÃµ¤·¡½¡½¡£ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Æü¡¹¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Á¡Ù¡Ê2006Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤«¤é20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢»ÖÅÄ¤¬ºÆ¤ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ç¡ÈÊì¡É¤ò±é¤¸¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤¬Êì¿ÆÌò¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é14ºÍ¤ÎÊì¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¡Ø28ºÍ¤ÎÊì¡Ù¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤·¤Ê¤Î¤«¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÉ½¾ð¤ä»ÅÁð1¤Ä¤Ç¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¹¤®¤ë¡ÄÉ½¾ð¤À¤±¤Ç´¶¾ðÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÝ¤¤¤°¤é¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Ù¤â´ÑÄ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡£DVD»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¥ê¥¢¥¿¥¤Àª ´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤¬Á´¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬²è¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
